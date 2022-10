Ehepaar bei Helmstedt tot in Wald aufgefunden: Staatsanwaltschaft ermittelt

Von: Johannes Nuß

In einem Waldstück bei Grafhorst im Landkreis Helmstedt hat die Polizei die Leichen eines Ehepaares gefunden. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa

Nach dem Auffinden eines toten Ehepaares in einem Wald bei Grafhorst im Landkreis Helmstedt hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen.

Grafhorst – In einem Waldstück bei Grafhorst (Landkreis Helmstedt) in Niedersachsen ist ein totes Ehepaar aufgefunden worden. Wie die Braunschweiter Zeitung berichtet, hat die Staatsanwaltschaft inzwischen die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.

Ehepaar bei Helmstedt in Wald aufgefunden: 41-jähriger Mann und dessen 35-jährige Ehefrau tot

Wie es in einem Bericht des Norddeutschen Rundfunks heißt, soll es sich bei den beiden Leichen um einen 41-jährigen Mann und dessen 35-jährige Ehefrau handeln. Dies bestätigte auch ein Polizeisprecher der Braunschweiger Zeitung. Es könnte sich also um einen Femizid handeln.

Die Leichen waren schon am frühen Dienstagmorgen in dem Waldstück bei Grafhorst entdeckt worden, heißt es. „Hintergrund für die Tat waren vermutlich Probleme in der Beziehung des Paares, die bereits zu einer Trennung geführt hatten“, zitiert der NDR am Donnerstag, 27. Oktober 2022, einen Polizeisprecher.

Wie es in dem Bericht weiter heißt, geht die Polizei aktuell davon aus, dass der 41-jährige Ehemann zunächst seine Frau mit einem Messer umgebracht hat und danach sich selbst richtete. Das Paar hinterlässt zwei Kinder: ein 9-jähriges Mädchen und einen 17-jährigen Jugendlichen. Weitere Informationen zu dem Fall waren nicht in Erfahrung zu bringen.

