Drogen, Waffen und Bargeld sichergestellt: Zwei Männer in Untersuchungshaft

Von: Elias Bartl

Neben Drogen und Bargeld wurden auch Waffen von der Polizei sichergestellt. © Polizei

Nach dem Fund größerer Drogenmengen in Niedersachsen und Hamburg sind zwei Männer in Untersuchungshaft gekommen.

Buchholz – Am gestrigen Sonntag, den 6. August 2023, führte die Polizeiinspektion Harburg in Zusammenarbeit mit verschiedenen Einheiten der Polizeiinspektionen sowie Spezialkräften eine groß angelegte Razzia durch. Die Durchsuchungsmaßnahmen standen im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen einen mutmaßlichen Drogenring, der im Verdacht steht, bandenmäßigen Drogenhandel zu betreiben.

Bereits seit Ende 2022 war der Ermittlungskomplex beim Zentralen Kriminaldienst in Buchholz anhängig, bevor es nun zu den weitreichenden Aktionen kam. Die Staatsanwaltschaft Stade erwirkte Durchsuchungsbeschlüsse für insgesamt 28 Objekte, darunter Wohnungen der Beschuldigten und ein illegales Glücksspielcafé, das offenbar auch für den Drogenhandel genutzt wurde.

Der Schwerpunkt der Durchsuchungen lag im Raum Buchholz in der Nordheide, wo 23 Objekte durchsucht wurden. Weitere Durchsuchungen erstreckten sich auf die Landkreise Rotenburg, Heidekreis, Göttingen und Hamburg. Insgesamt waren rund 250 Polizeibeamtinnen und -beamte im Einsatz, darunter auch Spezialkräfte von SEK und MEK, da an einigen Orten Schusswaffen vermutet wurden.

Zwei Männer nach Drogenfunden in Untersuchungshaft

Das Verfahren richtet sich gegen insgesamt 21 Beschuldigte im Alter von 22 bis 40 Jahren, die im Verdacht stehen, von einem 27-jährigen Hauptbeschuldigten Kokain anzukaufen und dieses anschließend an Zwischenhändler oder Endkunden weiterzuverkaufen. Im Zuge der Durchsuchungen wurden mehr als 5 kg Marihuana, etwa 500 g Kokain, eine Maschinenpistole, eine Pistole, 250 Schuss Munition, fünf hochwertige Pkw sowie rund 150.000 Euro Bargeld und weitere Beweismittel sichergestellt.

Der 27-jährige Hauptbeschuldigte aus Buchholz sowie ein 40-jähriger Beschuldigter aus dem Landkreis Göttingen wurden aufgrund der umfangreichen Drogenfunde vorläufig festgenommen. Beide wurden am Montagabend einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Stade vorgeführt. Aufgrund des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ordnete der Richter Untersuchungshaft an. Die Ermittlungen in diesem Fall werden fortgesetzt, während die Polizei betont, dass die Aktion ein entscheidender Schritt gegen den organisierten Drogenhandel in der Region ist.