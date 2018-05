Drogen in Ölkanistern versteckt: Polizei fasst Schmuggler

Osnabrück - Zwei junge Männer haben versucht, zwölf Kilogramm Amphetamine im Wert von rund 3000 Euro aus den Niederlanden nach Deutschland zu schmuggeln. Zollbeamte fanden die Drogen bei einer Fahrzeugkontrolle an der Grenze bei Bad Bentheim am Mittwoch, wie eine Sprecherin am Donnerstag mitteilte.

Das Pulver war in zwei Ölkanistern versteckt und der 25-jährige Fahrer und sein 24-jähriger Beifahrer behaupteten zunächst, es handele sich um Bremsflüssigkeit. Die Beamten entdeckten außerdem einen 21 Kilogramm schweren Behälter mit Pulver, das als Streckmittel von Drogen dient. Gegen die beiden jungen Männer wurde wegen Verdachts auf Einfuhr von Betäubungsmitteln ein Strafverfahren eingeleitet. Der Fahrer befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Quelle: kreiszeitung.de Rubriklistenbild: © dpa-avis