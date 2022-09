Drei junge Männer sterben bei Autounfall – Fahrer schwebt in Lebensgefahr

Von: Yannick Hanke

Bei einem Verkehrsunfall auf der B217 nahe Hannover sterben drei junge Männer, der Fahrer schwebt in Lebensgefahr. © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Schreckliche Nachrichten aus Ronnenberg in der Region Hannover: Bei einem Autofall sterben drei Männer, der Fahrt befindet sich in Lebensgefahr.

Ronnenberg – Ein Auto gerät auf der B217 nahe Hannover in den Gegenverkehr und prallt mit einem Geländewagen zusammen. Dadurch sterben drei junge Männer. Der Fahrer bangt noch um sein Leben. Der Unfall ereignet sich am Mittwoch, 7. September 2022, gegen 19:25 Uhr.

Region Hannover: Drei junge Männer sterben bei Verkehrsunfall – Fahrer in Lebensgefahr

Drei junge Männer im Alter von 17, 18 und 19 Jahren sind bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 217 bei Ronnenberg (Region Hannover) getötet worden. Sie saßen im Auto eines 20-Jährigen, der in Höhe Weetzen aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und dann mit einem Geländewagen zusammenstieß.

Hierbei wurde auch der Fahrer schwer verletzt, am Donnerstagabend, 8. September, schwebte er noch immer in Lebensgefahr. Der 43-jährige Fahrer des entgegenkommenden Wagens hätte noch versucht auszuweichen, konnte jedoch den Frontalzusammenstoß bei hoher Geschwindigkeit nicht verhindern, hieß es von der Polizei. Auf der Fahrbahnseite Richtung Sprenge seien die Autos dann zum Stehen gekommen.

Großaufgebot an Rettungskräften muss zum Unfallort ausrücken

Der 17-Jährige starb noch am Unfallort, der 19-Jährige nur weniger Stunden später im Krankenhaus. Der dritte, 18 Jahre alte Insasse des Fahrzeugs erlag seinen Verletzungen am Donnerstag. Der Fahrer des zweiten Autos wiederum wurde den Angaben zufolge leicht verletzt. Ebenso ein zwei Jahre altes Mädchen, das in dem Wagen gesessen hatte.

Mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser kamen zwei 37 und 73 Jahre alte Frauen sowie ein 76 Jahre alter Mann, die ebenfalls in dem Geländewagen saßen. Wegen der vielen Verletzten war ein Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz. Drei Rettungshubschrauber flogen die Unfallstelle an und brachten Verletzte in Krankenhäuser. Jetzt hoffen die Ermittler auch auf Zeugenhinweise.

