Dramatisch gestiegen: Immer mehr Angriffe auf Lehrkräfte in Niedersachsen

Von: Andree Wächter

Teilen

Teurer Schulbesuch: Eine Familie aus Damme muss mehrere Tausend Euro Strafe zahlen, weil sie Lehrkräfte bedrohten. Kein Einzelfall in Niedersachsen.

Hannover – Eine schlechte Note oder das Kind wurde beim Rauchen erwischt – dies sind nur zwei Gründe, warum Eltern in der Schule vorstellig werden. Das wachsende Problem: Die Eltern machen immer häufiger die Schule und Lehrer für das Fehlverhalten oder schlechte Noten ihrer Kinder verantwortlich. Dabei bleibt es nicht beim verbalen Austausch, sondern es wird handgreiflich. Die Zahl der Übergriffe in Bildungseinrichtungen ist laut Polizei im vergangenen Jahr gestiegen. Als einen Grund führen die Ermittler Stress mit Corona an.

Dramatisch gestiegen: Immer mehr Angriffe auf Lehrer in Niedersachsen

2022 gab es laut der niedersächsischen Polizei 159 Fälle von Körperverletzung mit 199 Opfern, teilte das Landeskriminalamt (LKA) mit. Im Vorjahr waren es 121 Fälle mit 150 Opfern gewesen, allerdings war 2021 noch mehr von der Pandemie und Distanzunterricht geprägt. Im Vor-Corona-Jahr 2019 waren 197 Fälle und 230 Opfer in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) erfasst worden.

Im ersten Halbjahr 2023 gab es abermals im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen leichten Anstieg der registrierten Körperverletzungen, die sich gegen Lehrkräfte richteten. Es handele sich lediglich um eine Tendenz, betonte eine LKA-Sprecherin. Halbjahreszahlen aus der PKS würden nicht veröffentlicht. An den allgemeinbildenden Schulen in Niedersachsen unterrichten rund 68.500 hauptamtliche Lehrkräfte.

Aggressionen unter Schülern, wie auf diesem Symbolbild, sind auch an hiesigen Schulen keine Ausnahme mehr. Auch nehmen die Übergriffe auf Lehrer in Niedersachsen zu. © Wolfgang Langenstrassen (dpa)

In den Jahren 2017 bis 2019 sind darüber hinaus kontinuierlich mehr Bedrohungen gegenüber Lehrern bekannt geworden. Diese seien lediglich im Jahr 2020 zurückgegangen, seitdem würden sie weiter steigen, sagte die LKA-Sprecherin. Insgesamt sei die Kriminalität im Schulkontext im vergangenen Jahr wie erwartet nach einem wohl pandemiebedingten Rückgang markant gestiegen.

Für die gestiegene Jugendkriminalität werden im Jahresbericht Jugend 2022 des LKA mehrere mögliche Ursachen genannt. So könne es sich um „Nachholeffekte“ nach Aufhebung der meisten coronabedingten Beschränkungen handeln. Zudem könnte es geschadet haben, dass Jugendliche zeitweise keine Gruppen mit Konflikten und Lösungsstrategien erlebt hätten. Des Weiteren sei die emotionale und psychische Belastung junger Menschen während der Corona-Pandemie enorm gestiegen.

Ein weiteres Problem machte der Verband der niedersächsischen Lehrkräfte (VNL) aus. Viele Missverständnisse seien durch Sprachbarrieren verursacht. Deren Sprecher Torsten Neumann sagte gegenüber TAZ auch: „Es gibt eine Verrohung in der Gesellschaft.“ Früher hätten sich Kinder der fünften Klasse nicht getraut, ei­nen Zehntklässle­r zu beleidigen, heute beginne das schon in der Grundschule. Solche Dynamiken entstünden vor allem in Gruppen – einzeln seien die Kinder meist harmlos, so sein Eindruck.

Nach Angriff auf Lehrer: Gericht verurteilt Familie aus Niedersachsen

Kürzlich fiel das Urteil im Prozess gegen ein Elternpaar und deren erwachsene Tochter vor dem Amtsgericht Vechta, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Weil der Sohn des Paares einen Schulverweis einer Realschule in Damme erhalten hatte, stürmten die drei Angeklagten nach Auffassung des Gerichts kurz vor Weihnachten 2022 ins Sekretariat der Schule. Dort bedrohten und beleidigten sie demnach den mutmaßlich für den Verweis verantwortlichen Lehrer.

Die Mutter und die Tochter müssen jeweils 20 Tagessätze zu je 30 Euro wegen Beleidigung zahlen. Der Vater wurde wegen Beleidigung und Bedrohung zu 40 Tagessätzen je 50 Euro verurteilt. Mit Material der dpa.