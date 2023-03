Doppeldeckerbus weicht Trecker aus und kippt in den Seitengraben

Von: Dierk Rohdenburg

Gerade noch mal gutgegangen: Der Bus kippte nur leicht zur Seite. © Nonstop-News

Bei einem Busunfall in Bad Zwischenahn sind am Dienstagmittag 18 Kinder und der Fahrer mit viel Glück unverletzt davongekommen.

Bad Zwischenahn – Busunfall bei Bad Zwischenahn im Landkreis Ammerland am Dienstagmittag gegen 12 Uhr: Der Fahrer eines mit 18 Schulkindern besetzten Doppeldeckerbusses musste ersten Angaben zufolge auf der Straße „Vor dem Kienmoor“ im Ortsteil Ohrwege offenbar einem Traktor ausweichen und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, sodass der Bus nach rechts von der Fahrbahn in den Straßengraben rutschte und leicht zur Seite kippte. Dadurch wurden die Türen auf der Beifahrerseite blockiert und alle Insassen im Inneren eingeschlossen.

Alle Schüler blieben unverletzt

Zahlreiche Einsatzkräfte rückten an, da die Anzahl der Fahrgäste zunächst unklar war. Die Feuerwehr konnte die Türen schließlich öffnen und alle Personen unverletzt befreien.

Die Schülerinnen und Schüler, die in dem Bus saßen, blieben unverletzt. Der Fahrer erlitt einen Schock.

Der Traktorfahrer setzte offenbar seine Fahrt fort. Ob er den Unfall bemerkt hatte, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Weiterer Unfallverursacher gesucht

Die Polizei sucht nicht nur den Treckerfahrer, sondern auch einen Autofahrer, der am Dienstagg gegen 8.30 Uhr einen Unfall verursacht hat.

Der Unfall ereignete sich in Oldenburg im Bereich der Autobahnabfahrt Marschweg. Ein männlicher Autofahrer verließ die Autobahn 28 an der Abfahrt und wollte nach rechts auf den Marschweg einbiegen. Hierbei rammte der Fahrer mit seinem Auto ein 16-jähriges Mädchen, die mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Innenstadt unterwegs war.

Die Schülerin stürzte hierdurch mit ihrem Fahrrad. Nachdem der Autofahrer anhielt und sich nach dem Befinden der 16-Jährigen erkundete, setzte dieser seine Fahrt fort.

Erst später verspürte die Schülerin Schmerzen und erstattete nachträglich eine Anzeige beim Verkehrsunfalldienst der Polizei. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht, da vor Ort weder Daten ausgetauscht noch der Unfall der Polizei gemeldet wurde.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher und dem Unfall machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0441/7904115 bei der Polizei zu melden.