Bald ohne Fahrschein? Niedersachsen gehen die Fahrkartenautomaten aus

Von: Johannes Nuß

Teilen

Die Bahn baut aktuell in Niedersachsen Ticketautomaten ab, weil Fahrscheine in Zukunft von Transdev verkauft werden. Das sorgt für ordentlich Ärger. © Moritz Frankenberg/dpa/Archiv

Die Deutsche Bahn baut aktuell in Niedersachsen Ticketautomaten ab, weil Fahrscheine in Zukunft von Transdev verkauft werden. Das sorgt für ordentlich Ärger.

Hannover – Niedersachsen droht Fahrkartenautomaten-Mangel: Wie die Nordwest-Zeitung in ihrer Onlineausgabe am Samstagnachmittag berichtet, schwelt deswegen ein Streit zwischen der Deutschen Bahn und der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG). Denn die schieben sich aktuell gegenseitig die Schuld in die Schuhe – und ein französisches Unternehmen steckt mittendrin im Konflikt.

Bald ohne Fahrschein? Niedersachsen gehen die Fahrkartenautomaten aus

Aber die Situation erstmal der Reihe nach erklärt: In den vergangenen Tagen wurden unter anderem in Oldenburg, Hannover und Hildesheim etliche Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn abgebaut. Hintergrund ist eine Ausschreibung zu den S-Bahn-Netzen rund um Bremen und Hannover, die von Transdev gewonnen wurde. Transdev ist ein französisches Eisenbahnunternehmen, das unter anderem die Nordwest-Bahn betreibt. Damit einhergeht aber auch die Pflicht, Fahrkartenautomaten aufzubauen. Dem kommt Transdev dem Bericht der NWZ zufolge nur unzureichend nach.

Der LNVG kritisiert den Abbau der Automaten als einen „Rückschritt beim Service“ gegenüber den Kunden. Vor den verbliebenen Automaten in der Region bilden sich laut Kundenberichten lange Schlangen. „Die DB versucht hier offenbar Kosten und Verantwortung auf andere abzuwälzen“, zitiert die NWZ die LNVG-Geschäftsführerin Carmen Schwabl.

Bald ohne Fahrschein? Niedersachsen gehen die Fahrkartenautomaten aus

Bei der Deutschen Bahn hingegen stößt die Kritik aus den Reihen der Landesnahverkehrsgesellschaft auf völliges Unverständnis. Schließlich sei der Abbau der Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn Bestandteil der von Transdev gewonnenen Ausschreibung der Landesnahverkehrsgesellschaft. Wie eine DB-Sprecherin gegenüber der NWZ erklärte, sei in der Ausschreibung genau geregelt, wo und wie viele Automaten aufzustellen seien. Dies betrifft auch den Ticketverkauf für den Fernverkehr.

Die Bahn sieht sich indes genau wie die LNVG als Betroffene und verweist auf den Mitbewerber Transdev, der anscheinend noch nicht alle Automaten aufgestellt hat, die er aufstellen muss. Dies sorge vor allen Dingen im Reisezentrum in Hannover aktuell für viel Ärger. Die Bahn hat nun angeboten, ihre Fahrkartenautomaten wieder aufzustellen – dafür bedürfe es allerdings eines offiziellen Auftrags vonseiten der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen oder von Transdev.

Bald ohne Fahrschein? Niedersachsen gehen die Fahrkartenautomaten aus

Die Kritik durch die Deutsche Bahn will die Landesnahverkehrsgesellschaft allerdings nicht so einfach stehen lassen. „Beim Vertrieb ist zwischen Nah- und Fernverkehr zu unterscheiden. Die DB vermengt das in Ihrer Argumentation. Wo die DB Fernverkehrstickets verkauft ist ganz allein Entscheidung der DB, die DB macht Fernverkehr auf eigene Rechnung, da gibt es von der LNVG keine Vorgaben, da sind wir nicht zuständig. Die Vertriebsregelungen zum Nahverkehr haben mit dem Fernverkehr nichts zu tun. Die DB kann Fernverkehrsautomaten auch neben andere Automaten stellen. Wenn die DB Fernverkehrsautomaten abbaut, dann hat sie das selbst entschieden“, so LNVG-Pressesprecher Dirk Altwig gegenüber kreizeitung.de von IPPEN.MEDIA. Als LNVG sei man lediglich für den Nahverkehr zuständig.

Auch zeigt Altwig wenig Verständnis für den Wunsch der Bahn, damit beauftragt zu werden, alte Fahrkartenautomaten wieder aufzustellen. „ Die DB hat die Situation offenbar nicht verstanden, wir bezahlen bereits viel Geld dafür, um Service-Lücken der DB zu schließen. Wenn die DB ein Interesse hat, den Kunden entgegenzukommen, braucht sie für den Verkauf von Fernverkehrstickets keinen Auftrag der LNVG“, so Altwig.

Bald ohne Fahrschein? Niedersachsen gehen die Fahrkartenautomaten aus

Letzten Endes geht es bei der ganzen Geschichte natürlich ums liebe Geld. Altwig: „Die LNVG zahlt pro Jahr einen sechsstelligen Betrag an die Mitbewerber der DB, damit diese Bahngesellschaften an den Automaten für den Kunden DB-Fernverkehrstickets anbieten können. Das ist Aufwand, den die DB selber einspart. Auch wenn Kunden an Nicht-DB-Automaten Fernverkehrstickets kaufen, landet das Geld dafür bei der DB (minus 1 Prozent Provision). Das heißt: Die DB spart durch den Abbau der eigenen Automaten, hat aber die vollen Fahrgeldeinnahmen.“

* Transparenzhinweis: Dieser Artikel wurde zuletzt Montag, 16. Januar 2023, gegen 16:20 Uhr aktualisiert.