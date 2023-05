Deutschlandticket als PDF: Harzer Schmalspurbahnen gehen eigenen Weg

Von: Marvin Köhnken

Teilen

Die Harzer Schmalspurbahnen GmbH verkauft Deutschlandtickets als PDF – und das besonders datenschutzfreundlich. © Matthias Bein/dpa/Archivbild

Das Deutschlandticket gibt es nur in der App oder als Chipkarte? Nicht ganz. Eine kleine Bahngesellschaft leistet Widerstand und verkauft das Ticket als PDF. Sehr zur Freude von Datenschützern.

Wernigerode – „Die Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) beteiligt sich ebenfalls am bundesweit eingeführten Deutschlandticket-Abo“, heißt es auf der Website der Bahngesellschaft lapidar. Was klingt wie ein Angebot unter vielen – egal, wo man sein Ticket für 49 Euro kauft, es ist fast überall im deutschen Nahverkehr gültig – so ungewöhnlich ist es.

Tatsächlich wird das sogenannte D-Ticket bei der HSB per Mail verschickt. Die PDF-Datei muss digital auf dem Handy vorgezeigt werden. „Das Auslesen von externen E-Tickets oder Chipkarten ist bei der HSB nicht möglich“, heißt es dazu beim HSB. „Bitte halten Sie einen digitalen Beweis über Ihren Erwerb eines Deutschlandtickets bereit.“ Dies vorausgesetzt, gibt es keine Nachteile im Vergleich zum Kauf bei anderen Verkehrsbetrieben.

HSB-Ticket ist regulär gültig und besonders datenschutzfreundlich

Das Deutschlandticket gilt laut Angaben der Schmalspurbahnen in allen regulären Zügen des Unternehmens auf dem gesamten Streckennetz außer zwischen Drei Annen Hohne und dem Brocken. Zudem gilt es natürlich auch auf allen anderen, für das Deutschlandticket freigegeben Strecken in Deutschland und dem angrenzenden Ausland – viele sehenswerte Ziele inklusive. Als besonderen Bonus kombiniert die HSB den Abschluss eines Abos mit einem Gutschein für eine Brockenfahrt, die nicht Teil des D-Tickets ist.

Das ungewöhnliche Format des Deutschlandtickets hat einen ganz großen Vorteil, berichtet IT-Experte und Datenschützer Mike Kuketz in seinem Blog. Einem Hinweis folgend schreibt er dort, das Ticket sei ein gelungenes Angebot für alle, die Wert auf hohe Datenschutz-Standards legen. Sowohl der Aufbau der Website als auch die Datenschutzerklärung seien relativ nutzerfreundlich gestaltet – so kämen beispielsweise keine Tracker zu Einsatz, mithilfe derer das Surfverhalten der Nutzer ausgewertet wird.

Täglich um 18 Uhr per Mail: Unser Newsletter aus der Region, für die Region – hier kostenlos anmelden!

Bezahlen können Kunden das Deutschlandticket bei den Harzer Schmalspurbahnen zudem mit einem SEPA-Lastschriftverfahren. Datenhungrige Kreditkarten-Firmen oder der Bezahl-Dienstleister Paypal bleiben außen vor. Neben der Möglichkeit, das Ticket als PDF-Datei vorzuzeigen, lässt sich der Fahrschein auch in sogenannte Wallet-Apps einfügen. Diese seien mitunter ebenfalls sehr datenschutzfreundlich programmiert und benötigen beispielsweise keine Internetverbindung, berichtet der Blogger auf seiner Website.