„Wilder Ritt geht weiter“: Wetterdienst sagt Wetter-Achterbahnfahrt voraus

Von: Marvin Köhnken

Der Deutsche Wetterdienst hat durchwachsene Nachrichten für alle, die auf einen angenehmen Frühling hoffen. Das Wetter soll wild bleiben.

Bremen/Hannover/Nienburg – Ein Wochenende mit viel Sonne liegt hinter den Menschen in Bremen und Niedersachsen. Deutschlandweit wurden die bislang höchsten Temperaturen gemessen. Spitzenreiter war dabei tatsächlich Nienburg an der Weser. Bereits am Montag, 24. April, war das aber schon wieder ganz anders. Und das typische Aprilwetter wird auch weiterhin Bestand haben – Ausschläge nach oben und unten inklusive.

Am Samstag gab es laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) beinahe den ersten Sommertag dieses Jahres. Und zwar zum einen in Jena-Sternwarte (Thüringen) und Nienburg an der Weser (Niedersachsen), jeweils mit genau 24,6 Grad. Beide Städte scheiterten somit nur knapp an der Schwelle eines Sommertages. Diese liege meteorologisch bei Werten von mindestens 25,0 Grad, teilte der DWD am Montag mit.

Mal mit, mal ohne Schirm: Im April geht es beim Wetter auch im Norden rauf und runter. © Rolf Poss/Imago

Auf den ersten Sommertag müssten die Menschen in Nienburg, Bremen und anderswo nun tatsächlich aber noch einige Zeit warten. Während zuletzt am 30. Oktober 2022 in Aue (Sachsen) mit 26,6 Grad Celsius ein meteorologischer Sommertag in Deutschland gemessen wurde, sieht der DWD dafür bis Ende April keine Chancen mehr. Vielmehr rechnen die Wetter-Experten mit einem „bunten Potpourri“ und einer „wilden Achterbahnfahrt“ durch die Wetterlagen.

Wetter in Niedersachsen und Bremen: Vor allem an der Küste wird es wieder kalt

Mit Blick auf das Wetter der kommenden Tage, sagt Diplom-Meteorologe Marcel Schmid vom DWD: „Im Angebot wären dabei etwas Sonne, zeitweilige Regenfälle, Schauer, einzelne Gewitter, lebhafter Wind und sogar Schnee.“ Allzu viel fehle ihm zufolge nicht, um deutschlandweit die gesamte Bandbreite an Wetterelementen abzubilden. Tief Udo über dem südlichen Skandinavien und Hoch Queenie über dem Nordwestatlantik sorgen in den kommenden Tagen für derart wechselhafte Aussichten.

Am kältesten wird es dabei in der laufenden Woche am Dienstag, 25. April. Die Höchstwerte liegen dann nur noch zwischen 10 und 13 Grad, wobei in Niedersachsen und Bremen eher mit 10 Grad gerechnet werden muss. Bei längerem Regen und an der Nordsee werden sogar maximal nur 8 Grad erreicht, die sich zudem bei lebhaftem Wind sogar noch kälter anfühlen sollen.

Bodenfrost droht auch im Norden: Erst Donnerstag wird das Wetter wieder wärmer

Am Mittwoch und Donnerstag setzt sich dann laut DWD-Vorhersage der schwache Hochdruckeinfluss von Queenie durch. Die Schauer werden dann deutlich seltener und sind am ehesten noch im Norden oder im Umfeld der Alpen anzutreffen. Nachts ist allerdings an vielen Orten auch in Niedersachsen und Bremen Vorsicht geboten, denn gebietsweise gibt es nochmals Luftfrost. Frost in Bodennähe tritt ebenfalls recht verbreitet auf.

Vor allem im Süden Deutschlands wird es am Donnerstag dann wieder wärmer. Dann sind nach und nach wieder die Höhen der Achterbahnfahrt erreicht. Bis zu 20 Grad sind dann möglich. Und auch der Nachtfrost sollte dann wieder deutschlandweit vorbei sein.