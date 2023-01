Deutsche Post streikt in Bremen und Niedersachsen auch am Wochenende

Von: Johannes Nuß

Verdi ruft auch am Samstag in Bremen und Niedersachsen zu Streiks bei der Post auf. © Moritz Frankenberg/dpa/Archiv

Die Gewerkschaft Verdi ruft auch am Samstag die Beschäftigten der Deutschen Post in Bremen und Niedersachsen zum Streik auf. 500 Zusteller werden erwartet.

Hannover/Bremen – Der Tarifkonflikt bei der Deutschen Post geht in die nächste Runde. Wie es vonseiten der Gewerkschaft Verdi in Niedersachsen und Bremen heißt, sollen die Warnstreiks im Nordwesten auch am Samstag weitergehen. Einen entsprechenden Aufruf richtete die Gewerkschaft Verdi an die Beschäftigten in der Brief- und Paketzustellung.

Die Fortsetzung sei nötig, „um den Druck auf die Arbeitgeber hochzuhalten“, hieß es. Der Ausstand sei an verschiedenen Standorten geplant. Erwartet werde die Teilnahme von rund 500 Zustellerinnen und Zustellern, berichtet die Nachrichtenagentur dpa.

Anlass der Arbeitsniederlegungen bei der Deutschen Post ist der laufende Tarifstreit im Konzern. Verdi verlangt 15 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von einem Jahr. Außerdem sollen die Ausbildungsvergütungen um 200 Euro steigen. Das Management lehnte die Forderungen als unrealistisch ab.

Es geht um bundesweit gut 160.000 Beschäftigte der Deutschen Post AG. Begonnen hatte der Warnstreik in einigen Regionen am Donnerstagabend und in der Nacht zum Freitag. Zunächst waren Brief- und Paketzentren betroffen. Im Nordwesten beteiligten sich laut Verdi Mitglieder der Belegschaft etwa in Hannover, Celle, Braunschweig, Göttingen, Hansestadt Bremen, Oldenburg und Osnabrück – bisher hätten sich rund 2000 von ihnen angeschlossen. Mit Behinderungen in der Zustellung wurde gerechnet.

Am 8. und 9. Februar verhandeln Post-Führung und Gewerkschaft in Düsseldorf weiter. Das Unternehmen will dann ein Angebot vorlegen