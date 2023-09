Deutsche Bahn investiert Milliarden in Hannovers Hauptbahnhof

Von: Elias Bartl

Mit zwei Milliarden Euro will die Deutsche Bahn den Hauptbahnhof Hannover modernisieren. © Wallmüller/Imago

Der Hauptbahnhof Hannover soll moderner werden. Die Deutsche Bahn investiert Milliarden, doch die Umbauprojekte könnten den Zugverkehr beeinträchtigen.

Hannover – Mit einem Budget von zwei Milliarden Euro plant die Deutsche Bahn, den Hauptbahnhof in Hannover einer umfassenden Renovierung zu unterziehen. Der Fokus liegt dabei auf einer Modernisierung des Bahnhofs.

Der Hauptbahnhof in Hannover ist ein zentraler Verkehrsknotenpunkt. Täglich wird er von etwa 260.000 Menschen genutzt. Um den Bedürfnissen der Reisenden auch in der Zukunft gerecht zu werden, hat die Deutsche Bahn eine umfangreiche Sanierung vorgesehen. Schritt für Schritt soll der Bahnhof auf den neuesten Stand gebracht werden.

Großsanierung in Hannover: Deutsche Bahn plant Milliardeninvestition

Hauptbahnhof Hannover: Zusätzlicher Bahnsteig, erweiterte Kapazitäten für Regionalzüge ein Teil des Plans sieht die Errichtung eines neuen Bahnsteigs auf der Nordseite des Hauptbahnhofs vor. Dort sollen auf zwei Gleisen zukünftig mehr Regionalzüge Platz finden. Laut Prognosen der Bahn werden durch solche Maßnahmen die Besucherzahlen stark ansteigen. Um Überlastung zu verhindern, ist ein zusätzlicher Zugang geplant, der alle Gleise verbindet. Dies würde den Umstieg für Bahnreisende erleichtern.

Wirtschaftsminister begrüßt Ausbau Olaf Lies (SPD), Wirtschaftsminister von Niedersachsen, sieht in den Ausbauplänen ein positives Zeichen für die Mobilität, sagt der Politiker dem NDR. Der Hauptbahnhof Hannover ist einer der bedeutendsten Knotenpunkte in Deutschland. „Wenn hier deutlich mehr Menschen ein- und aussteigen können und die Züge pünktlich und verlässlich halten, wirke sich das auch auf alle anderen Halte in Niedersachsen aus“, so Lies zum NDR.

Deutsche Bahn setzt auf Modernisierung: Hauptbahnhof Hannover im Fokus

Deutsche Bahn plant Entlastung der Gleise durch digitales Stellwerk Die bestehenden Gleise sind bereits jetzt stark frequentiert. Da in der Zukunft noch mehr Züge den Hauptbahnhof passieren sollen, strebt die Deutsche Bahn eine effizientere Gestaltung des Zugverkehrs an. Ein digitales Stellwerk ist in Planung, um beispielsweise Signale besser steuern zu können. Die Renovierungsarbeiten sollen als Basis dienen, um den sogenannten Deutschlandtakt der Bahn zu realisieren, der ein schnelleres und pünktlicheres Reisen mit dem Zug ermöglichen soll.

Bahnreisende müssen mit Zugausfällen rechnen Die umfangreichen Modernisierungsarbeiten müssen in den laufenden Betrieb integriert werden. Schon jetzt werden erste Maßnahmen umgesetzt, was gelegentlich zu Störungen im Zugverkehr führt. In den kommenden Jahren müssen Bahnreisende mit weiteren Baustellen, Fahrplanänderungen und Zugausfällen rechnen, so die Bahn. Der Beginn der neuen Umbauprojekte ist für Anfang der 2030er-Jahre geplant. Wie lange die Arbeiten dauern werden, steht noch nicht fest.