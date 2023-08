Bergungsarbeiten aus dem giftigsten Loch der Welt verzögern sich: Lüftungsanlage fehlt

Von: Marcel Prigge

Die Sanierungsarbeiten des Dethlinger Teichs in Niedersachsen verzögern sich. Die Bergungen aus dem giftigsten Loch der Welt sollen im Oktober beginnen.

Munster – Es ist das wohl giftigste Loch der Welt: Der Dethlinger Teich bei Munster in Niedersachsen wurde in der Vergangenheit dafür genutzt, Chemiewaffenreste, Kampfstoffe sowie Granaten und Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg zu entsorgen. Lange sickerte die giftige Suppe ins Grundwasser. Jetzt soll damit Schluss sein, der Dethlinger Teich wird saniert – würde nicht eine wichtige Lüftungsanlage fehlen.

Lüftungsanlage fehlt – Bergungsarbeiten aus dem giftigsten Loch der Welt verzögern sich

Bomben, Granaten und extrem gefährliche Chemiewaffenreste: Der Dethlinger Teich in Niedersachsen ist wohl das giftigste Loch der Welt. Nicht nur die Nationalsozialisten nutzten das Gebiet um den Teich als Luftwaffenhauptmunitionsanstalt und füllten Giftbomben ab, auch nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Areal genutzt, um Waffenreste loszuwerden. So entsorgten die Briten alle Kampfstoffe, die nicht transportfähig waren, kurzerhand in dem Teich.

Der Dethlinger Teich in Niedersachsen ist wohl das giftigste Loch der Welt. Chemiewaffenreste schlummern hier in der Erde. Nun sollen diese aufwendig geborgen werden – würde nicht eine wichtige Lüftungsanlage fehlen. © Philipp Schulze/dpa

Jetzt soll in einer millionenteuren Sanierung der Dethlinger Teich saniert werden. Eine Bergungshalle wurde gebaut, Glasfaser verlegt und 50 Kameras installiert. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten kann die Bergung der Waffenreste jedoch nicht wie geplant beginnen.

Dethlinger Teich in Niedersachsen: schätzungsweise 30.000 Geschosse schlummern im Erdboden

„Wir wollten schon eher anfangen, aber nun fehlt eine Schutzbelüftungsanlage“, sagte Carsten Bubke, Umwelttechniker des Heidekreises und Experte für Sprengstoffe der Deutschen Presse-Agentur. Jetzt soll die Sanierung im Oktober beginnen – geschätzt sollen etwa 30.000 Geschosse im Erdboden des mittlerweile zugeschütteten Teiches liegen. Probebohrungen förderten bereits mehr als 2500 Granaten zutage. Insgesamt soll die Sanierung bis zu 80 Millionen Euro kosten.