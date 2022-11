Der Winter kommt: Fünf Zentimeter Neuschnee in Niedersachsen und Bremen erwartet

Von: Johannes Nuß

Zwar verspricht das Wetter in Niedersachsen und Bremen zu Wochenbeginn steigende Temperaturen, vorher aber wird noch Neuschnee erwartet.

Bremen/Hannover – Bevor ab Montag, 21. November 2022, wieder steigende Temperaturen erwartet werden, lässt das Wetter heute die Menschen in Niedersachsen und Bremen weiter frieren. So ist noch bis zum Mittag am Sonntag, 20. November 2022, vor allen Dingen an der Nordseeküste mit Schneeschauern und Glätte zu rechnen, berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD). Im ganzen Land wird mit bis zu fünf Zentimetern Schnee gerechnet.

Wetter heute in Niedersachsen und Bremen: Neuschnee im Nordwesten erwartet

Bestimmt wird das Wetter in weiten Teilen Niedersachsens derzeit von einem Zwischenhoch, das zunehmend von einem Tief über der Ostsee verdrängt wird. Gegen Abend wird ein „kleinräumiges“ Tief den Süden Niedersachsens streifen, heißt es vonseiten des DWD.

In Niedersachsen und Bremen werden am Sonntag bis zu 5 cm Neuschnee erwartet. (Archivbild) © Matthias Bein/dpa

Im Laufe des Sonntags liegen in Bremen und Niedersachsen die Temperaturen zwischen null und minus sieben Grad, in Tal- und Muldenlagen kann das Wetter heute die Temperaturen sogar bis auf minus 10 Grad fallen lassen. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen einem und vier Grad. Der Himmel zeigt sich im weiteren Tagesverlauf des Sonntags zwischen lockerer und stärkerer Bewölkung, die Sonne kommt kaum hervor. Der Wind weht schwach aus wechselnden Richtungen.

In der Nacht zum Montag warnt der DWD in Bremen und Niedersachsen gebietsweise vor Nebel. Es wird mit Sichtweiten von unter 150 Metern gerechnet. Im Laufe des Montags werden die Temperaturen im Nordwesten wieder milder und der Schnee in Norddeutschland geht in Regen über, der laut DWD gegen Mittag nachlässt.

Wetter in Niedersachsen und Bremen: Zu Wochenbeginn werden Temperaturen wieder milder

In höheren Lagen muss aber weiterhin mit Schneefall gerechnet werden. Die Höchstwerte liegen am Tag zwischen 3 Grad im Wendland und 7 Grad an der Ems, es weht ein schwacher bis mäßiger südlicher Wind. In der Nacht zum Dienstag, 22. November 2022, zeigt sich das Wetter in Niedersachsen und Bremen meist bedeckt, von Südwesten her wird mit aufkommendem Regen gerechnet.

Die Tiefstwerte der Nacht sollen zwischen -2 Grad im Wendland und plus drei Grad im Harz sowie an der Ems liegen, auf den Ostfriesischen Inseln kann das Thermometer bis auf 5 Grad über null klettern. In Richtung östliches Niedersachsen wird durch gefrierenden Regen vor Glätte gewarnt. Es weht ein schwacher bis mäßiger, an der Nordsee frischer bis starker Südostwind.