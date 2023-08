Der nervigste Dialekt: Plattdeutsche Sprache in Deutschland eher unbeliebt

Von: Marcel Prigge

Plattdeutsch ist unbeliebt – so lautet zumindest das Fazit einer Umfrage. In dem Ranking der unbeliebtesten Dialekte dürfte die Sprache dabei eigentlich gar nicht vorkommen.

Hannover – Dummtüch, Döspaddel oder Schnacken: Plattdeutsch kann so schön sein. Scheinbar empfinden das nur nicht alle Deutschen. Denn in einer Umfrage, die die Bild-Zeitung gemeinsam mit einem E-Learning-Portal umsetzte, schneidet das norddeutsche Kulturgut überraschend als unbeliebter Dialekt ab. Und das, obwohl Plattdeutsch doch eine Sprache ist.

Plattdeutsch im Ländervergleich unbeliebt: Norddeutsche Sprache kommt nicht gut an

„Welche deutschen Dialekte mögen Sie überhaupt nicht?“ Mit dieser Frage wurden mehr als 1000 Menschen in einer Umfrage aus ganz Deutschland konfrontiert. Der Spitzenreiter des Rankings überrascht wenig: Mit 37,6 Prozent landet Sächsisch auf Platz 1.

Moin! Auch dieser Gruß stammt aus dem Plattdeutschen ab.

Doch auch Plattdeutsch erwischt es: von den 18 zur Auswahl stehenden Dialekten steht die nordische Sprache mit 13,5 Prozent auf Platz sechs. Dabei dürfte sie genau genommen gar nicht aufgelistet sein.

Umfrage: Das ist das Ranking der unbeliebtesten deutschen Dialekte

Im Juli 2023 haben 1.008 Männer und Frauen zwischen 16 und 65 Jahren die Frage beantwortet, welche deutschen Dialekte Sie überhaupt nicht mögen. Mehrfachnennungen waren möglich, nach Angaben der E-Learning-Plattform Preply wurde die Umfrage durch ein unabhängiges Marktforschungsinstitut durchgeführt.

Sächsisch 37,6 % Schwäbisch 19,3 % Bairisch 18,6 % Thüringisch 17 % Schwyzerdütsch 15,9 % Plattdeutsch 13,5 % Berlinerisch 13,4 % [...] [...] Westfälisch 6,5 %

Plattdeutsch ist eine Sprache, kein Dialekt: Gesetze gegen Platt-Diskriminierung

Genaugenommen ist Plattdeutsch ist kein Dialekt wie Sächsisch, Hessisch, oder Bairisch, sondern eine eigene Sprache. Sie wurde 1999 in die Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen aufgenommen. Für dessen Stärkung und die Aufklärung der Bedeutung des Niederdeutschen setzt sich auch das Institut für niederdeutsche Sprache in Bremen ein und auch in niedersächsischen Schulen wird Plattdeutsch gelehrt.

In einigen Bundesländern gibt es sogar gesetzliche Regelungen gegen eine Plattdeutsch-Diskriminierung. Behörden in Schleswig-Holstein beispielsweise sind dazu verpflichtet, Anfragen auf Plattdeutsch zu bearbeiten und auch dazu berechtigt, diese auf Plattdeutsch zu beantworten.