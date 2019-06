Mann sitzt im Transporter auf Kloschüssel, weil kein Platz mehr frei war

Eigentlich ganz schön clever: Ein Mann hatte sich im Laderaum eines Transporters einfach auf eine mitgeführte Toilettenschüssel gesetzt, weil im Fahrerraum kein Platz mehr frei war.

Delmenhorst - Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn kontrollierten am Freitag gegen 15.10 Uhr an der A28 auf dem Parkplatz an der Anschlussstelle Delmenhorst-Deichhorst einen Transporter aus Wilhelmshaven.

Als die Beamten in den Laderaum schauten, entdeckten sie einen Mann, der auf einer der neuen Kloschüsseln saß, die der Transporter geladen hatte. Im Fahrerraum habe es keinen Sitzplatz mehr für den Mann gegeben, teilt die Polizei mit.

Die Weiterfahrt in diesem Zustand wurde untersagt, zudem wurden Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen wegen mangelnder Ladungssicherung und Personentransportes ohne erforderliche Sicherung eingeleitet.

