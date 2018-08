Fünfjähriges Mädchen durch Unfall schwer verletzt

Delmenhorst - Ein fünfjähriges Mädchen aus Delmenhorst ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Im Anschluss an den Unfall ist es zu Tumulten gekommen.

Das meldet die Polizei Delmenhorst. Der Unfall ereignete sich um 17.50 Uhr. Das Mädchen war auf dem Gehweg der Thüringer Straße in Delmenhorst unterwegs und trat unvermittelt auf die Fahrbahn, um auf den gegenüberliegenden Gehweg zu gelangen, auf dem seine Mutter lief. Ein 53-jähriger Mann aus dem Landkreis Gifhorn war mit seinem VW auf der Thüringer Straße in Richtung Stedinger Straße unterwegs und konnte einen Zusammenstoß mit dem Kind nicht mehr verhindern. Durch am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge war ihm die Sicht erschwert, sodass er das Mädchen erst zu spät wahrnehmen konnte, heißt es vonseiten der Beamten.

Das Mädchen wurde durch den Zusammenstoß mit dem Auto schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die entstandenen Schäden am VW waren gering. Im Anschluss an den Unfall kam es zu Tumulten. Der zum Unfallort gerufene Vater wollte unbedingt zu seiner Tochter, die medizinisch betreut wurde. Laut Polizei ging der 36-Jährige dabei die Rettungs- und Polizeikräfte massiv an. Er konnte nur durch mehrere Einsatzkräfte gebändigt werden.

Die eingesetzten Beamten vor Ort konnten laut eigener Aussage nicht ausschließen, dass sich die circa 30 Schaulustigen solidarisch mit dem aggressiven Kindsvater zeigen. Deshalb waren kurzfristig mehrere Streifenwagen am Unfallort eingesetzt. Der Einsatz der Polizei war gegen 19.20 Uhr beendet.

Quelle: kreiszeitung.de