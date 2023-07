Deichbrand-Festival 2023 ist ausverkauft – Aber hier gibt es noch Tickets

Von: Marcel Prigge

Teilen

Die Deichbrand-2023-Tickets sind ausverkauft. Doch Kurzentschlossene können es noch immer auf das Festival schaffen. Das gilt es zu beachten.

Nordholz/Cuxhaven – Die Deichbrand-2023-Tickets sind ausverkauft! Das teilt der Veranstalter mit, und erklärt, dass die Kombitickets für das Festival in Cuxhaven nicht mehr angeboten werden können. Gibt es denn nun keine Hoffnung mehr, die musikalischen Geheimtipps auf dem Deichbrand 2023 zu sehen? Nein, denn es werden noch Tickets verkauft – dabei gilt es nur einiges zu beachten.

Deichbrand-2023-Tickets ausverkauft: Karten noch erhältlich, beim Kauf gilt es einiges zu beachten

Eine Nachricht, die alle, die noch kein Ticket haben und unbedingt auf das Deichbrand 2023 wollen, schocken wird: „Alle Kombitickets sind nun restlos ausverkauft!“, teilen die Veranstalter des Deichbrand-Festivals 2023 auf ihren Social-Media-Kanälen mit. In Facebook-Gruppen schreiben viele Fans von Stornierungen bei ihren kürzlich getätigten Bestellungen. Doch es gibt Hoffnung: Manch ein Glückspilz könnte im Internet noch ein Ticket ergattern.

Deichbrand-Ticket im Internet kaufen: Tipps, um Betrügern 2023 nicht auf den Leim zu gehen

So gibt es immer wieder Angebote für Deichbrand-Kombitickets auf Internetportalen und Kleinanzeigen auf Ebay. Verkäufer werben bei Eintrittskarten zu teils fairen, teils horrenden Preisen. Damit das Deichbrand 2023 – trotz des Wetter-Wirrwarrs in Niedersachsen –auch gelingt, sollte unbedingt auf die Echtheit und Seriosität der Angebote geachtet werden. Ticketübergaben vor Ort und Gespräche mit dem Verkäufer können ein gutes Indiz für legitime Tickets sein.

Die Deichbrand-2023-Tickets sind Ausverkauft. Der Veranstalter teilt mit, dass keine Kombitickets für das Festival mehr verfügbar sind. (Montage) © R. Keuntje/Imago/DEICHBRAND Festival

Persönlich und schnell geht es auch bei den Ticketverkäufen in Facebook-Gruppen zu. Doch auch hier wächst der Unmut über die immer wieder vorkommenden Ticketbetrüger: „Ich bin so genervt…warum kann man nicht einfach Menschen vertrauen“, schreibt beispielsweise eine Nutzerin in einer Deichbrand-Gruppe. Ein anderer schreibt gleich Tipps, um die Gefahr vor Betrüger zu minimieren.

Deichbrand-2023-Tickets: Tipps für den Kauf im Internet

Nach Möglichkeit beim Veranstalter oder offiziellen Partnern kaufen

Zwischen- und Zweithändlerseiten meiden. Häufig sind diese an den hohen Preisen für die Tickets zu erkennen.

Bei privaten Verkäufern auf Social-Media auf das Profil achten. Wirkt es authentisch?

Angebote in der Nähe persönlich abholen.

Bezahlung der Tickets über beispielsweise Paypal mit Käuferschutz abwickeln

Aufgrund der Betrugsfälle mahnen verschiedene Festival-Veranstalter potenzielle Käufer zur Vorsicht und weisen darauf hin, nur bei offiziellen Vorverkaufsstellen Tickets zu erwerben. Über die Internetseite des Deichbrands sind derzeit nur noch wenige Tagestickets für Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag verfügbar.