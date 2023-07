Polizei und Zoll ziehen bei der Deichbrand-Anreise diverse Drogen und Waffen aus dem Verkehr

Von: Lia Stoike

Während der Anreise zum Deichbrand-Festival haben Polizei und Zoll diverse Drogen und Waffen aus dem Verkehr gezogen.

Niedersachsen – Das Deichbrand-Festival ist mittlerweile in vollem Gange. Am vergangenen Mittwoch, 19. Juli 2023, und Donnerstag, 20. Juli 2023, kontrollierten die Polizei Cuxhaven und das Hauptzollamt Bremen die Deichbrand-Fans bei ihrer Anreise. Auch Rauschgiftspürhunde wurden dabei eingesetzt.

Drogen und Waffen bei der Deichbrand-Anreise: Polizei zieht Marihuana und Amphetamine aus dem Verkehr

Bei allen sichergestellten Dorgen handelte es sich nur um kleine Mengen, ist dem Pressebericht der Polizei zu entnehmen. Diese waren „augenscheinlich“ für den persönlichen Gebrauch bestimmt. „Hauptsächlich wurden Marihuana und Amphetamine mitgeführt“, heißt es weiter. Die meisten Festival-Besucher nehmen weder Drogen noch Waffen mit auf das Gelände vom Deichbrand. Dennoch finden Polizei und Zoll in jedem Jahr bei ihren Kontrollen Betäubungsmittel. Aber auch Waffen und Munition, die sofort aus dem Verkehr gezogen werden.

Die Polizei kontrollierte Deichbrand-Fans während der Anreise. Dabei fanden sie unter anderem Drogen und Munition. © dpa/Lars Penning

„Das sind festival-typische Straftaten“, berichtet Stephan Hertz, Pressesprecher der Polizei Cuxhaven, im Interview mit kreiszeitung.de. Er bestätigt die Daten aus dem Bericht. Viele Gegenstände, die als Waffen deklariert werden, sind eher Handwerkzeuge, wie Taschenmesser. Auf dem Festival-Gelände habe das dennoch nichts verloren. Im Vergleich zum vergangenen Jahr war die Anzahl der Funde geringer.

Deichbrand-Anreise verläuft neben Drogen- und Waffenfunden vor allem chaotisch:

Abseits davon verlief die Anreise zunächst entspannt. „Die ersten waren schon in der Nacht hier.“ Aufgrund der starken Regenfälle erschwerte der aufgeweichte Boden am Mittwoch allerdings die Frühanreise. „Wenn da hundert Autos und Wohnmobile herüberfahren, ist die Einfahrt hinüber.“ Dadurch sei im und um den Ort Wanhöden ein großer Stau entstanden. Hertz sagt: „Es lief, aber zäh.“ Am Abend kam aber schon die gute Nachricht, so der Pressesprecher: „Die Hälfte der Besucher sind da – und das schon Mittwochabend.“



Stau und Verkehrschaos setzten sich auch am folgenden Tag fort: In der Nacht zu Donnerstag fing ein 60.000 Tonnen schwerer Sattelzug, der einen Kran transportierte, auf der A27 Feuer. Er brannte vollständig aus und musste bis in die Nachmittagsstunden am Donnerstag abtransportiert werden – Stau und Chaos vorprogrammiert. „So ein Fahrzeug zu bergen, ist eine logistische Herausforderung.“ Vorfälle auf dem Festival-Gelände, zu denen die Polizei gerufen wurde, verliefen bis dato harmlos. „Nur kleine und wenige Einsätze.“