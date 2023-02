Debatte um Fracking in Niedersachsen: Wer vertritt welchen Standpunkt?

Von: Andree Wächter

Hohe Gaspreise machen Fracking wieder attraktiv. In Niedersachsen gibt es viel Schiefergas. Die Parteien haben teils sehr unterschiedliche Ansichten.

Hannover – Deutschland hat kaum Rohstoffe wie Gas, Öl oder seltene Erden. Das bedeutet, dass Öl und Gas importiert werden müssen. Um die Gasspeicher zu füllen, wurde im neuen Deutschlandtempo ein LNG-Terminal in Wilhelmshaven gebaut. Im Zusammenhang mit der Gasversorgung ploppt auch das Thema Fracking auf. Eine zentrale Rolle dabei spielt Niedersachsen.

Debatte um Fracking in Niedersachsen: Umweltschützer befürchten Verschmutzung des Wassers

Zwischen Hannover und der Grenze zu den Niederlanden liegt ein großes Gasvorkommen im Schiefergestein. Die Fläche hat die Maße von etwa 30 Kilometer Breite und 150 Kilometer Länge. Weitere Gaslagerstätten werden von Experten in Baden-Württemberg und im Rheingraben vermutet. Politiker und Wirtschaft können sich vorstellen, diesen Bodenschatz zu heben. Zahlreiche Bürgerinitiativen und Umweltschützer sind dagegen. Fakt ist auch, in Niedersachsen werden über 97 Prozent des deutschen Fördervolumens von Gas gewonnen.

Aufgrund der potentiellen Umweltschäden ist Fracking für Grüne und SPD keine Option. © Holger Hollemann/dpa

Umweltschützer lehnen Fracking in Niedersachsen ab, weil sie befürchten, dass Wasser verschmutzt wird, es zu Erdbeben kommt oder das Treibhausgas Methan unkontrolliert austritt. Wegen der möglichen Auswirkungen auf Umwelt und Untergrund sind in Deutschland kommerzielle unkonventionelle Fracking-Vorhaben in Schiefer-, Ton-, Mergel- und Kohleflözgestein verboten.

Grüne in Niedersachsen wollen an Frackingverbot in Deutschland festhalten

Die Wirtschaftswoche hat bei den Parteien in Niedersachsen nachgefragt, wie sie zu Fracking stehen. Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) möchte, dass das Frackingverbot in Deutschland bestehen bleibt und will die Gasförderung insgesamt auslaufen lassen. Nicht nur die heimische Förderung ist damit ein rotes Tuch, auch der LNG-Import ist als Übergangslösung zu verstehen – denn auch hier wird teilweise gefracktes Gas importiert.

Unterstützung bekommt Meyer von Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD). Er lehnt die Erdgasförderung aus unkonventionellen Lagerstätten ab: „Wenn wir in eine Technologie einsteigen, mit der wir in frühestens fünf Jahren beginnen, nennenswerte Mengen Erdgas zu fördern und das dann über einen längeren Zeitraum machen, binden wir uns an fossiles Gas.“ Zuvor sei importiertes Gas extrem günstig gewesen, „deswegen war es gesamt volkswirtschaftlich nicht interessant zu fracken“.

Fracking polarisiert: FDP in Niedersachsen sieht zu großer Abhängigkeit Deutschlands vom Ausland

Die nicht mehr im Landtag vertretene FDP hat sich in der Wirtschaftswoche auch zu Wort gemeldet. Konstantin Kuhle, Generalsekretär der FDP Niedersachsen, kritisiert: „Das Thema wird gänzlich ausgeschlossen, das halte ich für völlig weltfremd und unverantwortlich“.

Zentrales Argument von Kuhle ist, dass Deutschland sich abhängig vom Ausland macht, während der heimische Förderanteil bei fünf Prozent stagniere und Staaten wie Dänemark ihre Gasförderungen erweitern. „Das ist nicht richtig, weil es angesichts der Transportkosten, der Umweltbelastung und der Praktikabilität sinnvoll wäre, heimische Vorkommen stärker zu nutzen“.

„Modernes Fracking absolut vertretbar“: Wie ein Experte die aktuelle Situation bewertet

Unterstützung bekommt die FDP aus der Wissenschaft. Nach Einschätzung von Frank Schilling, Professor für Technische Petrophysik am KIT-Institut für Angewandte Geowissenschaften in Karlsruhe, könnte Schiefergas hingegen bei ausreichender Vorerkundung technisch innerhalb von sechs bis neun Monaten gefördert werden. „Die Genehmigung würde deutlich länger dauern, außer es wird ein Weg gewählt, der sich an den Genehmigungen der LNG-Terminals anlehnt.“

Modernes Fracking ist in der aktuellen Situation absolut vertretbar.

Fracking sei aus geotechnischer Sicht zu Unrecht ein Tabu. Schilling: „Modernes Fracking ist in der aktuellen Situation absolut vertretbar und sollte in einer rationalen Energiepolitik eine Rolle spielen.“ Risiken für die Umwelt könnten bei sorgfältiger Planung, Überwachung und Einhaltung technischer Standards gering gehalten werden.

Mindesttiefen von mehr als 1000 Metern für Fracking unbedenklich? Experten erklären Sichtweise

Die Befürworter von Fracking-Gas bekommen auch Zuspruch von der Expertenkommission der Bundesregierung. Die Vorsitzende, Geophysikerin Charlotte Krawczyk, hält das Verfahren inzwischen für sicherer; sie spricht von großen Fortschritten in den vergangenen Jahren.

Der Vize-Vorsitzende Holger Weiß stellte im Sommer in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS) das Verbot infrage: „Man kann das eigentlich nur mit ideologischen Vorbehalten erklären.“ Auch die Deutsche Geologische Gesellschaft – Geologische Vereinigung (DGGV) hält Mindesttiefen von mehr als 1000 Metern für Fracking für unbedenklich. Nach dem russischen Angriffskrieg sei es wichtig, Gas-Bezugsquellen zu diversifizieren.