Vielfach online radikalisiert: Niedersachsens Verfassungsschutz ist alarmiert

Von: Sebastian Peters

Der Verfassungsschutz Niedersachsen hat sich im Jahr 2022 viel mit Spionage und Desinformation beschäftigt. (Archivbild) © Marco Rauch/dpa

Im Jahr 2022 sah sich der Verfassungsschutz Niedersachsen mit zunehmender Cyber-Spionage und Desinformationskampagnen konfrontiert. Ein Überblick.

Niedersachsen – Das Jahr 2022 war geprägt von einer Vielzahl von Krisen, die auch vor dem Verfassungsschutz Niedersachsen nicht Halt machten. Neben steigenden Aktivitäten in der Spionagebranche wurden auch Cyberangriffe und Desinformationskampagnen verstärkt. Dies geht aus den Worten von Innenministerin Daniela Behrens hervor. Insbesondere der rechtswidrige Krieg, den Putin gegen die Ukraine führe und immer noch führt, wurde als Auslöser dieser Situation genannt.

Radikalisierung durch das Internet: Eine wachsende Bedrohung

Gleichzeitig stieg die Reichweite einer heterogenen Gruppe bestehend aus Rechtsextremisten, Anhängern der Reichsbürgerbewegung und Verschwörungstheoretikern, Corona-Leugnern und Querdenkern in den sozialen Medien. Diese nutzen die aktuelle Krisensituation, die hohe Inflation und steigende Energiepreise, um ihre Ablehnung des demokratischen Systems in Deutschland zu verbreiten. Der Präsident des Verfassungsschutzes Niedersachsen, Dirk Pejril, warnte vor der zunehmenden Radikalisierung durch das Internet und die aggressive Agitation dieser Gruppen gegen staatliche Vertreter und Institutionen.

Russische Aktivitäten im Fokus der Spionageabwehr

Bei der Abwehr von Spionageaktivitäten waren häufig russische Akteure, zu denen die AfD eine beunruhigende Nähe aufweist, beteiligt. Die Cyberabwehr des Verfassungsschutzes hat in 13 Fällen konkrete Anzeichen für staatlich gesteuerte Aktivitäten gegen IT-Systeme in Niedersachsen festgestellt. Die Hackergruppe „Ghostwriter“, die vermutlich von russischen Geheimdiensten gesteuert wird, versuchte zudem, das öffentliche Meinungsbild zu manipulieren. Auch niedersächsische Landtagsabgeordnete waren Opfer von Phishing-Angriffen.

Innenministerin Behrens äußerte ihre Ablehnung dieser Entwicklungen und betonte die Notwendigkeit, den russischen Fake-News und Lügengeschichten entgegenzuwirken und sie nicht im digitalen Raum unwidersprochen zu lassen. Bei der nächsten Innenministerkonferenz werde sie sich für die Umsetzung eines bereits im Jahr 2022 beschlossenen Aktionsplans gegen Desinformation einsetzen.

Die größte Gefahr, so Behrens, gehe jedoch auch in Niedersachsen weiterhin vom Rechtsextremismus aus. Über Social Media dringt Hass, Rassismus und Antisemitismus in die Gesellschaft ein. Trotz einer leichten Abnahme der Anzahl der als Rechtsextremisten eingestuften Personen auf 1.610, bleibt diese Gruppe eine bedrohliche Präsenz. Die Anzahl der „Reichsbürger und Selbstverwalter“ bleibe stabil bei etwa 900 Personen. Ihre Affinität zu Waffen stelle eine erhebliche Gefahr dar. Auch Niedersachsen sei in Ermittlungen gegen eine vermutete terroristische Vereinigung aus dieser Szene involviert, unter den 26 Festgenommenen befanden sich vier Personen aus Niedersachsen.

Linksextremisten, deren Hauptthemen Klimaschutz, angespannter Wohnungsmarkt und Antimilitarismus sind, gibt es im Land etwa 1.200. Für Klimaaktivisten ist es laut der Innenministerin wichtig, sich von extremistischen und kriminellen Kräften zu distanzieren. Im Bereich des islamistischen Extremismus besteht laut dem Verfassungsschutzbericht 2022 weiterhin eine „latente Anschlagsgefahr“. Ein hohes Gefahrenpotenzial geht dabei von radikalisierten Einzelpersonen aus, die oft psychisch auffällig sind.

Der Salafismus, die dominierende islamistische Strömung in Niedersachsen, wird etwa 800 Personen zugeschrieben. Die Deutschsprachige Muslimische Gemeinschaft (DMG) in Braunschweig hat bundesweiten Einfluss und zählt derzeit etwa 70.000 Abonnenten auf YouTube. Sie versucht insbesondere, junge Muslime zu radikalisieren.