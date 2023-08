Kaufland zieht ein: Cuxhavens Real-Markt hat einen Nachfolger – trotzdem viele offene Fragen

Nach zwei Jahren Leerstand

Zwei Jahre stand das Gebäude des ehemaligen Real-Markts Cuxhaven leer. Obwohl ein Nachfolger feststeht, bleiben weiterhin Fragen offen.

Cuxhaven – Es ist für Einheimische vermutlich die Nachricht des Jahres: Das leere Gebäude des ehemaligen Real-Marktes in Cuxhaven wird wiederbelebt. Schon lange kursierten Gerüchte, dass Kaufland in die Immobilie einziehen wird. Jetzt bestätigt Alisa Götzinger, Kaufland-Sprecherin gegenüber kreiszeitung.de: „Wir konnten den Standort vom Eigentümer erwerben.“

Kaufland ist Nachfolger des ehemaligen Real-Markts Cuxhaven – weiterhin offene Fragen

Es werde aktuell an einem Konzept gearbeitet, um an diesem Standort „langfristig eine Kaufland-Filiale eröffnen zu können.“ Während das große Geheimnis um die Zukunft des Gebäudes gelüftet ist, bleiben dennoch viele Fragezeichen. Was genau die Kunden in der neuen Filiale in puncto Ausstattung, Produkte und Besonderheiten erwartet und wann sie öffnen wird, konnte die Kaufland-Sprecherin nicht sagen.



Dabei sind besonders Produkte und Preise für Einheimische und Urlauber interessant. Erst kürzlich geriet der modernisierte Marktkauf in Cuxhaven Abschnede in die Kritik der Kunden. Auch echauffierten sich Touristen über den Preisanstieg der Geschäfte in Cuxhaven.

„Wir bitten um Verständnis, dass wir uns in einer frühen Projektphase befinden und daher noch keine Aussage darüber treffen können, wann wir am Standort eine Filiale eröffnen werden.“ Wie lange so eine Großmarkt-Planung dauert und an welchem konkreten Punkt diese stehe, beantwortete Götzinger nicht. Cuxhavener und Touristen werden also weiterhin Geduld haben müssen – ein Gefühl, das bekannt sein dürfte.

Nach langer Ratlosigkeit: Cuxhavener freuen sich über angekündigten Kaufland

Schon am 1. Oktober 2021 schlossen die Türen des einzigen Großmarktes in der Cuxhavener Innenstadt. Anwohnern blieb nur kostenloses Parken auf dem ehemaligen Real-Kundenparkplatz und Ratlosigkeit. Für ihren regulären Einkauf mussten sie fortan weitere Strecken in Kauf nehmen oder den Einkauf auf mehrere Geschäfte verteilen. Anwohner ohne Auto standen vor einem großen Problem. Zwei Jahre zog sich dieser Zustand hin. Doch trotz offener Fragen um die Eröffnung des neuen Kaufland-Marktes überwiegt die Erleichterung.

Das zeigt sich in den sozialen Medien. „Endlich erhält Cuxhaven wieder einen richtigen Supermarkt im Ortskern. Kaufland kann sowas auch in der Größenordnung betreiben“, schreibt ein Facebook-Nutzer. Das Gros ist derselben Meinung. „Super geil, ich freue mich endlich ein Laden, wo man wieder alles auf einmal finden kann.“

