Coronavirus-Risiko: Zwölftklässler aus Niedersachsen müssen nach Italienreise in Quarantäne

23 Jugendliche des zwölften Jahrgangs und drei Lehrer des Johann-Beckmann-Gymnasiums (JBG) in Hoya befinden sich aktuell auf einer Klassenfahrt in Südtirol (Italien). Diese Ferien werden sich ungeplant verlängern.

Schüler aus Hoya (Landkreis Nienburg) befinden sich auf Klassenfahrt in Südtirol (Italien)

(Landkreis Nienburg) befinden sich auf (Italien) Gesundheitsamt des Kreises Nienburg ordnet häusliche Quarantäne an

des Kreises Nienburg ordnet an Schülerin berichtet von angespannter Lage

Hoya - Von Mareike Hahn und Nala Harries. Das Gesundheitsamt des Landkreises Nienburg ordnete für alle Teilnehmer eine 14-tägige häusliche Quarantäne an. Nach Angaben von Cord Steinbrecher, Pressesprecher des Landkreises Nienburg, reist die Gruppe am Wochenende zwar wie geplant mit dem eigenen Bus nach Hoya zurück. „Angesichts der bei Skifreizeiten üblicherweise auftretenden Erkältungssymptome hat das Kreisgesundheitsamt jedoch rein vorsorglich eine 14-tägige häusliche Quarantäne angeordnet“, sagt Steinbrecher.

Coronavirus: Schüler bleiben nach Italienreise vorsorglich zu Hause

Hoyas Samtgemeindebürgermeister Detlef Meyer ist „nicht ohne Sorge“, hält es aber für wichtig, „eine gewisse Gelassenheit zu bewahren“. Er begrüßt die Vereinbarung der Schulleitung und der Amtsärztin, dass die Schüler nach ihrer Rückkehr aus Südtirol/Italien vorsorglich zunächst zu Hause bleiben sollen.

Eine Stellungnahme von Lutz Bittner, dem Schulleiter des JBG, konnte nicht eingeholt werden, da dieser am Donnerstagabend nicht erreichbar war. Ein Mitglied des Lehrerkollegiums gab aufgrund „strenger Kommunikationsregeln“ keine Auskunft über das Geschehen.

Coronavirus: Schüler und Eltern entschieden zuvor über Reise nach Italien

Laut Angaben von Lüder Görtmüller aus Hilgermissen, dem Vater einer Schülerin, die zu der Reisegruppe in Italien gehört, traf die Lehreinrichtung bereits vor dem Ausflug einige Vorkehrungen aufgrund des Corona-Risikos in Italien. „Die Schule hat sich unter anderem darüber informiert, ob es eine Reisewarnung gibt, die zu dem Zeitpunkt nicht bestand. Außerdem haben sie uns als Eltern nach unserer Meinung gefragt. Jeder konnte selbst entscheiden, ob sein Kind die Reise antritt oder nicht“, sagt er.

Seine Tochter Lara Görtmüller habe ihm mitgeteilt, dass einige wenige Eltern dieses Angebot angenommen und den Ausflug nach Südtirol storniert hätten. Dem JBG könne man seiner Meinung nach nichts vorwerfen. Auf die Frage, ob er die Entscheidung des Kreisgesundheitsamts Nienburg für berechtigt hält, sagt er: „Ich finde das alles etwas übertrieben, aber wenn es dem allgemeinen Wohl dient, dann machen wir das eben so.“

Coronavirus: Schülerin aus Hoya berichtet von angespannter Lage in Italien

Von seiner Tochter habe er erfahren, dass die Lage in Italien derzeit „angespannt“ sei. Unter den Schülern herrsche „leichte Panik“ und viele seien unzufrieden, zwei Wochen lang nach ihrem Ausflug noch zu Hause bleiben zu müssen. „Vielen geht es darum, dass sie durch ihr Fehlen einiges an Stoff verpassen“, meint Lüder Görtmüller. Lara Görtmüller hingegen sehe die Situation laut seinen Angaben relativ entspannt. Auf Nachfrage der Kreiszeitung reagierte sie am Telefon jedoch verhalten und sagte lediglich: „Es macht gerade nicht so Spaß hier.“ Auf weitere Fragen wollte sie nicht antworten.

Aber sind die Eltern nach der Rückkehr ihrer Kinder ebenfalls zu einer häuslichen Quarantäne verpflichtet worden? Bisher habe Lüder Görtmüller noch keine Informationen darüber erhalten. Im Radio habe er allerdings gehört, dass direkte Verwandte von Betroffenen aus Baden-Württemberg machen könnten, was sie möchten. Nur die unter Quarantäne gestellten Personen müssten daheim bleiben. „Sinnvoller wäre es dann natürlich, wenn alle nicht raus gehen dürfen“, meint der Familienvater.

In Niedersachsen und Bremen berichten die Behörden aktuell - Stand Donnerstagabend - von 21 bestätigten Coronavirus-Infektionen. Insbesondere Niedersachsen meldete in den vergangenen Tagen immer wieder neue Fälle.