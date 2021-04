Coronavirus in Niedersachsen: Stephan Weil zur Corona-Notbremse - jetzt live

Das Bundeskabinett hat die Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen. Menschen müssen sich auf Einschränkungen nach bundesweit einheitlichen Vorgaben einstellen.

Update vom 13. April, 13:40 Uhr: Die stellvertretende Krisenstabsleiterin Claudia Schröder erklärt, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass es bei einigen Impfstoffen zu Auffrischungsimpfungen kommen muss. In den USA sei darüber berichtet worden, dass eine solche nach einem halben Jahr notwendig ist. Vorerst ginge es jedoch darum, möglichst viel zu impfen, da auch nur mit der Erstimpfung bereits ein erhöhter Schutz gegeben ist. Die Impfungen werden nicht verzögert, auch wenn eine Auffrischung notwendig sein wird, sagt Schröder.

Update vom 13. April, 13:36 Uhr: Stephan Weil gehe davon aus, dass im dritten Quartal des Jahres die Impfungen so weit fortgeschritten sein werden, dass die Pandemie unter Kontrolle ist. Dann könne aus auch gesicherte Zonen geben, in denen wieder mehr Angebot möglich sind.

Auf Nachfrage erklärt Weil, dass für die beschlossene Notbremse doe Daten des Robert-Koch-Instituts herangezogen werden, dese also die Grundlage für strengere oder gelockerte Regelungen seien.

Update vom 13. April, 13:29 Uhr: Stephan Weil erklärt auf Nachfrage, dass es bisher ist, dass Regelungen aus der Niedersächsischen Landesverordnung „letztinstanzlich“ vom Oberverwaltungsgericht zu klären sind. Sind die Regelungen auf Bundesebene festgelegt, wäre dann „im Falle eines Falles“ das Bundesverfassungsericht verantwortlich. „Bundesrecht bricht Landesrecht“, sagt Weil.

Die Gesundheitsministerkonferenz wird heute zudem noch darüber beraten, ob geimpfte Personen wie negativ-getestete Personen behandelt werden sollten, kündigt Weil an.

Update vom 13. April, 13:13 Uhr: Es gebe derzeit noch viele offenen Fragen, die in der nächsten Zeit geklärt werden müssten, sagt Weil. Als Beispiel nennt er die Frage, ob Baumärkte für Gewerbetreibende weiterhin zugänglich bleiben sollen oder nicht. Wenn ein Gesetzesentwurf vorliegt, würde geprüft werden, inwieweit die Niedersächsische Landesverordnung dahingehend angepasst werden müsste.

Update vom 13. April, 13:07 Uhr: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) äußert sich in der Pressekonferenz des Corona-Krisenstabs zur vom Bund beschlossenen Änderung des Infektionsschutzgesetzes und die damit verbundenen, nun bundesweit einheitlichen Einschränkungen. Die Vorschläge der Bundesregierung seien in der grundsätzlichen Stoßrichtung in Ordnung, wenn auch noch einige kritische Punkte vorhanden seien, sagt Weil.

Bundeskabinett beschließt Änderung des Infektionsschutzgesetzes

Update vom 13. April, 10:36 Uhr: Das Bundeskabinett hat die Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen. Das erfuhr die dpa am Dienstag in Berlin. Damit müssen sich die Menschen in weiten Teilen Deutschlands auf Ausgangsbeschränkungen und geschlossene Läden nach bundesweit verbindlichen Vorgaben einstellen. (dpa)

Update vom 13. April, 10.16 Uhr: Das Niedersächsische Landesgesundheitsamt (NLGA) meldet am Dienstag einen Anstieg der gemeldeten Covid-19-Neuinfektionen um 615 Fälle auf die Gesamtzahl von 212.475. 29 weitere Menschen sind in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben, womit die Zahl der Todesfälle auf 29 steigt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei einem Wert von 109,9.

Zahl der Corona-Fälle in Niedersachsen: 212.475 Differenz zum Vortag: +615 Verstorbene: 5047 (+29) Sieben-Tage-Inzidenz: 109,9 Stand und Quelle:\t 13. April 2021, 9.00 Uhr, NLGA

Update vom 13. April, 09.02 Uhr: Das Bundeskabinett will möglichst noch am Dienstag bundesweit einheitliche Einschränkungen beschließen, um die immer stärkere dritte Corona-Welle in Deutschland zu brechen. Dazu soll voraussichtlich das Infektionsschutzgesetz geändert werden. In einem neuen Paragrafen 28b soll festgelegt werden, was zu tun ist, wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Inzidenz über 100 liegt, also binnen einer Woche mehr als 100 Neuinfizierte auf 100.000 Einwohner kommen. (dpa)

Ausschreitungen bei Demonstration gegen Querdenker-Marsch in Syke

Bei einer Demonstration gegen einen geplanten Querdenker-Lichtermarsch in Syke, Landkreis Diepholz ist es am Montag zu Ausschreitungen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich etwa 175 Demonstranten, die dem Aufruf der „Jugendantifa Syke“ und des Bündnisses „Wir sind mehr – Landkreis Diepholz“ gefolgt waren, am Bahnhof in Syke versammelt. Während der anschließenden Demonstration wurde ein Rauchtopf gezündet. Als die Polizei den Zug deshalb stoppte, sei es zu einer Rangelei zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen, bei der Beamte getreten und mit Schirmen geschlagen worden seien.

Die Demonstration konnte aber zunächst fortgesetzt werden. Nachdem die Gruppe wieder am Bahnhof angekommen war, nahm die Polizei den inzwischen ermittelten Zünder des Rauchtopfes fest. Dabei kam es laut Polizei erneut zu Handgreiflichkeiten. Ein Demonstrant warf demnach eine Flasche gegen einen Polizeibeamten und wurde daraufhin ebenfalls festgenommen. Nachdem die Personalien der beiden Demonstranten ermittelt worden waren, wurden sie wieder entlassen. Die Demonstration löste sich anschließend auf. (dpa)

Schulleitungsverband kritisiert chaotischen Start der verpflichtenden Corons-Selbsttests

Update vom 12. April, 16.17 Uhr: Die Stadt Emden hat ihre Modellversuch-Pläne zur Öffnung der Geschäfte vorerst auf Eis gelegt, nachdem sich der Start in niedersächsischen Innenstädten weiter verzögert. Der Beschluss sei am Montag nach Rücksprache mit Vertretern von Handel und Gastronomie getroffen worden, wie die Stadt mitteilte. Als Grund wurde fehlende Planungssicherheit angesichts der noch unklaren geplanten bundeseinheitlichen Regelungen des neuen Infektionsschutzgesetzes genannt. Das dreiwöchige Modellprojekt hätte eigentlich an diesem Donnerstag in Emden starten sollen.

Update vom 12. April, 13.26 Uhr: Aus Sicht des Schulleitungsverbandes Niedersachsen ist der Start der verpflichtenden Corona-Selbsttests für Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte chaotisch verlaufen. Einige Schulen hätten viel zu wenige Testkits erhalten, manche die falschen, sagte der Geschäftsführer des Verbandes, Rene Mounajed, am Montag. „Das ist völlig unprofessionell.“ Viele Schulleitungen seien wütend. Die Kommunikation des Kultusministeriums sei zudem viel zu kurzfristig und unklar, kritisierte Mounajed.

Unsere Leute sind gefährdet. Sie müssen geimpft werden, und zwar jetzt.

Der erste Tag nach den Osterferien wurde demnach unterschiedlich organisiert. An manchen Schulen wurden nur Testkits ausgegeben, Unterricht und Notbetreuung gab es nicht. Andere Schulen boten lediglich Notbetreuung an, wiederum andere starteten mit dem Unterricht, ohne die Kinder zu testen. „Hier macht jeder, was er für richtig hält“, sagt Mounajed. Die Tests seien zwar sinnvoll, aber für den Gesundheitsschutz des Personals reiche das nicht aus. „Unsere Leute sind gefährdet. Sie müssen geimpft werden, und zwar jetzt.“ (dpa)

Niedersachsens Minidsterpräsident steht Änderung des Infektionsschutsgesetzes positiv gegenüber

Ursprungsmeldung vom 12. April, 11.30 Uhr: Hannover - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat erklärt, dass er nach eigener Einschätzung mit den geplanten bundesweit einheitlichen Corona-Regelungen grundsätzlich „gut leben“ könne. Die niedersächsischen Regelungen seien „eher strenger und werden das auch bleiben“, sagte der SPD-Politiker am Sonntag in Hannover. „Wir haben – anders als einige andere Länder – die vor Ostern vereinbarte Notbremse vollständig umgesetzt.“

Bundesland: Niedersachsen Landeshauptstadt: Hannover Einwohnerzahl: 7.993.608 (31. Dezember 2019) Regierungschef: Ministerpräsident Stephan Weil (SPD)

Im Hinblick auf zahlreiche Details und auch inhaltlich müsse der aus dem Bundesinnenministerium stammende Entwurf zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes allerdings überarbeitet werden. Das passiere mit Hilfe der Länder. Den Juristinnen und Juristen im Bund fehlten „die in den Ländern in den letzten Monaten gemachten Erfahrungen“. Abzuwarten bleibe, wie sich die Diskussion über die Neuregelungen des Infektionsschutzgesetzes entwickeln werde, sagte Weil: „Jetzt müssen alle Farbe bekennen.“ Landespolitiker hatten vor einer Entmachtung der Länder gewarnt.

+ Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil kann nach eigener Einschätzung mit den geplanten bundesweit einheitlichen Corona-Regelungen grundsätzlich „gut leben“. © Moritz Frankenberg / picture alliance / dpa

Der Zeitplan der Bundesregierung für eine bundesgesetzliche Notbremse ist eng – doch in den Detailfragen schlägt ihr breiter Widerstand entgegen. Bundestagsopposition, Länder und Landkreistag kritisieren dabei ganz unterschiedliche Punkte. Das Problem: Wenn die Änderung des Infektionsschutzgesetzes wie geplant am Dienstag vom Bundeskabinett beschlossen werden soll, müsste an diesem Montag eine Einigung gefunden werden.

Start der Modellversuche verzögert sich, Starttermin steht noch nicht fest

Der Start der ersten Modellversuche zur Öffnung von Geschäften in niedersächsischen Innenstädten in der Corona-Pandemie verzögert sich erneut. Angesichts der geplanten bundeseinheitlichen Regelungen im neuen Infektionsschutzgesetz hätten sich die niedersächsische Landesregierung und die kommunalen Spitzenverbände verständigt, noch zu warten, teilte das Gesundheitsministerium am Sonntag in Hannover mit. Einen neuen Starttermin gebe es noch nicht, sagte eine Sprecherin. Zuvor hatten sich die zwölf Modellkommunen und der niedersächsische Städtetag auf den Beginn am kommenden Donnerstag verständigt. Ursprünglich war der 12. April der Starttermin.

+ Im Harz können in ausgewählten Orten mit einem niedrigen Inzidenzwert Restaurants und Cafés ihre Außengastronomie für einen Modellversuch öffnen. In Niedersachsen verzögert sich der Starttermin für die Modellversuche weiter. © Matthias Bein / picture alliance / dpa

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist nach Angaben des Niedersächsischen Landesgesundheitsamts (NLGA) am Sonntag erneut gestiegen. Mit 1600 neuen Fällen lag die Gesamtzahl damit bei 211.239. Am Ostersonntag wurde im Vergleich ein Anstieg um 917 Fälle gemeldet, wobei an den Feiertagen weniger Tests gemacht wurden, worauf das Robert-Koch-Institut hingewiesen hatte. Der landesweite Inzidenzwert lag am Sonntag bei 106,4.

Zahl der Corona-Fälle in Niedersachsen: 211.860 Differenz zum Vortag: +621 Verstorbene: 5018 (+1) Sieben-Tage-Inzidenz: 106,6 Stand und Quelle: 12. April 2021, 9.00 Uhr, NLGA

Die aktuellen Zahlen vom Montag beziffert das NLGA mit einem Anstieg um 621 gemeldete Neuinfektionen. Die Gesamtzahl liegt damit aktuell bei 211.860. Eine weitere Person ist in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben, womit die Zahl der Todesfälle insgesamt bei 5018 liegt. Der aktuelle Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt bei 106,6.

Schulen in Niedersachsen starten nach den Ferien mit Corona-Testpflicht

Mit dem heutigen Montag startet sowohl in Niedersachsen als auch Bremen die Testpflicht an Schulen. Schülerinnen und Schüler sowie das Personal müssen sich zweimal pro Woche auf das Coronavirus testen lassen. „Zwei Tests in einer Woche sind geeignet, um effektiv Verdachtsfälle herauszufiltern“, sagte der Sprecher des niedersächsischen Kultusministeriums, Sebastian Schumacher, mit Verweis auf eine wissenschaftliche Empfehlung. Die Schulen verteilen sogenannte Laientests für den vorderen Nasenbereich, die das Ergebnis nach rund 15 Minuten anzeigen.

Zwei Tests in einer Woche sind geeignet, um effektiv Verdachtsfälle herauszufiltern

In Niedersachsen muss der Test vor Unterrichtsbeginn zu Hause stattfinden. Die Erziehungsberechtigten müssen das negative Ergebnis schriftlich bestätigen, Schule können jedoch auch das Vorzeigen oder Abgeben des benutzten Testkits verlangen. Ein positives Ergebnis hat zur Folge, dass die Schule informiert und ein PCR-Test gemacht werden muss. Erst damit lässt sich klären, ob der oder die Betroffene tatsächlich infiziert ist.

+ In zahlreichen Bundesländern geht der Unterricht nach den Osterferien mit einer Corona-Testpflicht weiter, darunter auch Niedersachsen und Bremen. Ohne negatives Testergebnis ist der Besuch des Unterrichts im Klassenraum nicht möglich. © Julian Stratenschulte / picture alliance / dpa

Die Präsenzpflicht ist aufgehoben, ohne Angabe von Gründen können Kinder von den Erziehungsberechtigten abgemeldet werden. Schüler müssen dann zu Hause arbeiten und erhalten Arbeitsmaterial. Die Kultusministerinnen und Kultusminister der Länder haben sich zudem geeinigt, dass die Abiturprüfungen unter hohen Hygiene- und Sicherheitsstandards stattfinden sollen.

An den strengen Corona-Regeln für den Schulalltag ändert sich durch die Testpflicht vorerst nichts. Abstands- und Hygieneregeln, Lüftungskonzepte und die Pflicht zum Tragen einer Maske außerhalb und zum Teil im Unterricht bleiben bestehen. In Niedersachsen werden die Klassen weiter in kleinen Gruppen abwechselnd zu Hause und in der Schule unterrichtet.

Arbeitgeber halten eine Testpflicht in Unternehmen für unnötig

Arbeitgeber in Niedersachsen halten eine Testpflicht in Unternehmen hingegen für unnötig, wie eine branchenübergreifende Umfage des Verbands Niedersachsenmetall gezeigt hat. Viele Unternehmen investierten bereits freiwillig in den Infektionsschutz. „Ihnen jetzt eine Testpflicht aufzuerlegen, käme einer Missachtung der bisherigen Anstrengungen gleich und könnte als tiefsitzendes Misstrauen der Politik gegenüber der Wirtschaft gewertet werden“, sagte Hauptgeschäftsführer Volker Schmidt der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

+ Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil lehnt eine Testpflicht in Unternehmen ab. © Daniel Reinhardt / picture alliance / dpa

Eine Pflicht zum Testen mache es den Unternehmen nicht leichter, sondern schwerer, weil damit eine Menge Bürokratie verbunden sei. „Von staatlicher Seite hat es unserer Kenntnis nach bisher kein substanzielles Angebot gegeben, den Firmen für diese Leistungen finanziell unter die Arme greifen zu wollen.“ Unklar sei zum Beispiel, ob Unternehmen haften müssen, wenn sie nicht ausreichend Tests beschaffen können. Eine Testpflicht münde nicht in mehr Sicherheit für Mitarbeiter und Kunden, sondern nähre eine Regelungswut der Politik.

Geht es nach Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil, ist die Sorge der Wirtschaft unbegründet, denn auch der SPD-Politiker lehnt eine Testpflicht ab. Die Arbeitgeber hätten ihm zugesichert, dass es große Anstrengungen in Sachen Tests gebe – darauf setze er, sagte Weil vor wenigen Tagen. „Mir ist es viel lieber, wir kommen praktisch voran, und zwar auf freiwilliger Basis, als dass die Politik gezwungen ist, mit Zwang und Pflichten zu arbeiten.“

Mir ist es viel lieber, wir kommen praktisch voran, und zwar auf freiwilliger Basis, als dass die Politik gezwungen ist, mit Zwang und Pflichten zu arbeiten.

Der Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz verwies dagegen am Freitag auf eine von der Bundesregierung in Auftrag gegebene Umfrage unter Arbeitnehmern, die ergab, dass bisher nur 61 Prozent einen Arbeitgeber haben, der Corona-Tests anbietet. „Das ist nicht genug“, betonte Scholz. Er plädierte daher für gesetzliche Auflagen.

Demonstrationen für strengere Maßnahmen und ein Autokorso dagegen

In Niedersachsen und Nachbarland Bremen haben am Wochenende mehr als 200 Menschen für strengere Corona-Maßnahmen protestiert. In Göttingen seien 20 bis 50 Menschen bei einer „Zero-Covid“-Demo auf der Straße gewesen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. In Hannover trafen sich laut Polizei in der Spitze 150 Demonstranten – alle hatten sich demnach an die Hygiene- und Abstandsregeln gehalten. In Bremen gab es am Samstag eine Veranstaltung auf dem Marktplatz. Dabei beteiligten sich laut Polizei rund 80 Personen.

Es kann nicht sein, dass das private Leben komplett eingegrenzt wird, während immer noch keine Home-Office-Pflicht gilt.

In Hannover traten die Teilnehmer für eine Pandemiepolitik ein, die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht und Menschen vor Konzernprofite stelle. „Es kann nicht sein, dass das private Leben komplett eingegrenzt wird, während immer noch keine Home-Office-Pflicht gilt“, hieß es. Die Demonstrierenden treten für einen begrenzten, aber konsequenten Lockdown ein. Sie gehen auch davon aus, dass die Einschränkungen dann schneller wieder zurückgenommen werden könnten, wie Mitorganisatorin Sonja Radde im Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) sagte.

+ Auch in Berlin demonstrierten Gegner der Corona-Maßnahmen mit einem Autokorso wie im niedersächsischen Melle. © Christophe Gateau / picture alliance / dpa

Im niedersächsischen Melle hingegen haben Gegner der Corona-Maßnahmen mit einem Autokorso unter dem Motto „Freie Fahrt für Grundrechte“ demonstriert. Dabei kam es zu Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz, wie die Polizei mitteilte. Rund 100 Wagen mit insgesamt rund 300 Insassen seien beteiligt gewesen, etwa 100 Teilnehmer seien angemeldet worden. Vor dem Start der Fahrt verließen Teilnehmer den Angaben zufolge ihre Wagen und verstießen gegen Maskenpflicht und Abstandsregeln. Auch während der Fahrt seien Regeln nicht eingehalten worden, hieß es. Die Teilnehmer der Demonstration verstießen zudem gegen die Auflagen, Hupe und Warnblinker nicht dauerhaft einzusetzen. Mit Material der dpa.

