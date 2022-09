Corona-Regeln ab Oktober: Ab morgen reicht eine OP-Maske in Niedersachsens ÖPNV

Von: Alexander Eser-Ruperti

Der Corona-Herbst steht vor der Tür, die Inzidenz steigt. In Niedersachsen will man trotzdem keinen „Herbst der Beschränkungen“ – das zeigt sich auch im ÖPNV.

Hannover – Die Corona-Regeln ab Oktober werden in Niedersachsen, zumindest was die Maskenpflicht im ÖPNV angeht, eine Lockerung bringen – das kann überraschen, betrachtet man die aktuelle Entwicklung der Sieben-Tage-Inzidenz. Nichtsdestotrotz will man im Bundesland von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) einen „Herbst der Achtsamkeit“, statt eines „Herbstes der Beschränkungen“, wie Landesgesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) kürzlich in Hannover erklärte. Konkret hat das Auswirkungen auf die Maskenpflicht im Nahverkehr: Sie wird gelockert. In Niedersachsen sieht man sich trotz allem gut vorbereitet für alle Szenarien im Corona-Herbst.

Corona-Regeln ab Oktober: Maskenpflicht wird in Niedersachsens ÖPNV gelockert – OP-Maske reicht aus

Die Corona-Regeln ab Oktober in Niedersachsen sehen Lockerungen im Bereich der Maskenpflicht vor. Trotz steigender Inzidenz, die sich etwa in Verden besonders deutlich macht, gilt im ÖPNV des ganzen Bundeslandes zukünftig: Eine OP-Maske reicht. Eine FFP2-Maske muss dann, anders als bisher, nicht mehr getragen werden. Behrens erklärte, mit diesem Schritt würde man sich vielen anderen Bundesländern anpassen, die sich ebenfalls bereits zu diesem Schritt entschlossen hatten. Sollte sich die pandemische Lage verschärfen, behält sich Niedersachsen strengere Corona-Maßnahmen für den Corona-Herbst vor.

Ein Aufkleber weist in einer S-Bahn Haltestelle auf das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung hin. In Niedersachsen muss das allerdings keine FFP2-Maske mehr sein. (Archivbild) © Marijan Murat / dpa

Die Entscheidung läuft entgegen einer bundesweiten Tendenz: So gilt bei den Corona-Maßnahmen für den Corona-Herbst eigentlich, dass der Bund auf die Maskenpflicht als zentrales Instrument in der Pandemiebekämpfung setzen will. Im Fernverkehr etwa ist eine FFP2-Maske verpflichtend. Wer also etwa in Hannover mit der S-Bahn zum Hauptbahnhof anreist, um von dort in einen Fernzug umzusteigen, muss spätestens am HBF auf eine Maske mit höherem Sicherheitsstandard wechseln. Während zukünftig bundesweit auch in Arztpraxen die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske gelten soll, will die Ampel die Maskenpflicht im Flugzeug abschaffen. Die Regeln zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes werden zunehmend unübersichtlich.

Corona-Regeln Oktober 2022: Vier Länder wollen Isolationspflicht beenden, Lauterbach mit Veto

Bei den Corona-Regeln im Oktober 2022 wollen mehrere Länder insgesamt auf mehr Eigenverantwortung in der Bevölkerung setzen. Vier Länder drängen deshalb auf das Ende einer bisher selbstverständlichen Corona-Maßnahme: Der Isolationspflicht in Deutschland. In einem Brief an Karl Lauterbach (SPD) haben Baden-Württemberg, Bayern, Schleswig-Holstein und Hessen den Gesundheitsminister zur Abschaffung der Maßnahme aufgefordert, das berichtet die dpa. Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) sagte laut Tagesschau etwa: „Wir sollten nach und nach in den Modus kommen, eine Corona-Infektion wie eine andere Infektionskrankheit zu behandeln, bei der gilt: Wer krank ist, bleibt zu Hause.“

Lauterbachs Antwort auf den Ländervorstoß folgte auf dem Fuße – und das entsprechend unmissverständlich. Auf Twitter erklärte er mit Blick auf den Corona-Herbst: „An die Corona-Isolationspflicht werden wir nicht herangehen“. Er zeigt sich ob der aktuellen Entwicklungen besorgt: „Die Infektionszahlen steigen schon jetzt. Wenn wir, wie von den 4 Unionsländern gefordert, die Isolationspflicht aufheben würden, wäre das Öl im Feuer. Immer wieder wird das Ende der Pandemie eingefordert. Das werden neue Impfstoffe bringen. Keine Dekrete“, so der Minister ebenfalls auf Twitter.