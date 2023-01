Corona-Isolationspflicht wird in Niedersachsen aufgehoben

Von: Yannick Hanke

Niedersachsens Gesundheitsminister Daniela Behrens (SPD) hat das Ende der Corona-Isolationspflicht in ihrem Bundesland verkündet. © Carsten Koall/dpa/Archivbild

Die Würfel sind gefallen: Auch in Niedersachsen wird die Corona-Isolationspflicht aufgehoben. Die entsprechende Verordnung wird nämlich nicht verlängert.

Hannover – Nun besteht Klarheit: Wer sich mit dem Coronavirus infiziert, muss sich in Niedersachsen in wenigen Wochen nicht mehr verpflichtend isolieren. Denn Niedersachsens Gesundheitsminister Daniela Behrens (SPD) hat das Ende der besagten Corona-Isolationspflicht angekündigt. Die entsprechende Verordnung würde am 31. Januar in Niedersachsen auslaufen und werde nicht verlängert, so Behrens am Donnerstag, 12. Januar 2023, in Hannover.

Corona-Isolationspflicht wird in Niedersachsen aufgehoben – Verordnung wird nicht verlängert

Einige Bundesländer hatten die Corona-Isolationspflicht bereits aufgehoben. In Niedersachsen wurde diese Pandemie-Maßnahme hingegen zuvor etliche Male verlängert. Wer eine Corona-Infektion hat, muss sich für fünf Tage in häusliche Isolation begeben, so die bisherige Regelung.

Mit dem Abschaffen der Corona-Isolationspflicht steuert auch Niedersachsen weiter Richtung Normalität in der Pandemie. Ein konkretes Datum für das Ende der Maskenpflicht im Nahverkehr in Niedersachsen gibt es hingegen noch nicht. Behrens hatte nur betont, dass man mit den Nachbarländern Hamburg und Bremen einheitlich vorgehen wolle. Auch diese Pflicht hatten bereits einige Bundesländer aufgehoben, darunter Bayern, Schleswig-Holstein sowie Mecklenburg-Vorpommern.