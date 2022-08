Die meisten Corona-Krankschreibungen gibt es in Niedersachsen

Von: Jennifer Köllen

Teilen

Lüneburg: Derzeit gibt es in Niedersachsen die meisten Krankschreibungen wegen Corona. (Symbolbild) © Helmut Meyer zur Capellen/imago

In Deutschland ist die Zahl der Corona-Krankschreibungen innerhalb weniger Wochen um 175 Prozent gestiegen. In NDS liegt sie deutlich über dem Durchschnitt.

Bremen – Ist das jetzt noch die Sommerwelle – oder schon die Herbstwelle von Corona? Fest steht: Die Zahl der Krankschreibungen wegen einer Corona-Infektion ist trotz rückläufiger Inzidenzen weiter gestiegen. Das berichtete die Barmer Ersatzkasse. Laut der Analyse gibt es massive regionale Unterschiede. Niedersachsen ist offenbar am stärksten betroffen.

Corona in Deutschland: Die meisten Krankschreibungen gibt es in Niedersachsen

In Deutschland waren in der Woche vom 17. bis 23. Juli 2022 rund 67.800 Menschen, die bei der Barmer Ersatzkasse versichert sind, wegen Corona krankgeschrieben. Im Vergleich zu der Woche vom 29. Mai bis 4. Juni 2022 ist das ein Anstieg um satte 175 Prozent. Ende Mai hatte es nur 24.600 Krankschreibungen gegeben. Die Analyse wurde vom BARMER Institut für Gesundheitssystemforschung (bifg) vorgenommen.

Wie aus der Analyse weiter hervorgeht, gibt es massive regionale Unterschiede bei der Corona-Pandemie in Deutschland. Zuletzt war Niedersachsen am stärksten betroffen. Hier lag die Anzahl der Krankschreibungen mit Corona zwischen dem 17. und 23. Juli deutlich über dem Bundesdurchschnitt (238 vs. 181 je 10.000 Krankengeld-Anspruchsberechtigte).

Krankmeldung wegen Corona in Deutschland: Auch in Hessen und in Rheinland-Pfalz sind viele Arbeitnehmer krankgeschrieben

Auf Platz zwei und drei befanden sich Hessen und Rheinland-Pfalz mit 235 beziehungsweise 223 je 10.000 Krankengeld-Anspruchsberechtige, die mit einer Corona-Infektion krankgeschrieben waren.

Sachsen bildet das Schlusslicht. Es lag mit 124 je 10.000 Anspruchsberechtigten deutlich darunter. Sachsen-Anhalt und Brandenburg hatten mit 137 beziehungsweise 141 je 10.000 ebenfalls vergleichsweise geringe Krankschreibungen in diesem Zeitraum.

Corona-Inzidenz: Dunkelziffer bei Krankschreibungen wohl deutlich höher

In den vergangenen sieben Tagen wurden dem Robert Koch-Institut (RKI) 260.772 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Inzidenz liegt somit am Dienstag bei 313,6 Neuinfektionen. Doch warum sind die Inzidenzen hierzulande relativ niedrig, während die Krankschreibungen nach oben gehen?

Die Antwort: Die Dunkelzahl derer, die derzeit Corona haben, dürfte deutlich höher liegen. Denn in die Statistiken des RKI zählen nur die Infektionen mit rein, die mit einem offiziellen PCR-Test festgestellt und gemeldet wurden. Doch viele Menschen, die mit Corona im Bett liegen, lassen gar keinen offiziellen PCR-Test machen. Der Anstieg der Krankschreibungen weist also auf eine hohe Dunkelziffer bei den Corona-Infektionen hin. Hinzu kommt, dass manche ihre Infektion nicht bemerken. Auch ein Grund, warum sich manche Menschen zumindest nicht offiziell mit Corona anstecken. Personen, die noch nie eine Corona-Infektion hatten, werden von Wissenschaftlern jetzt „Novids“ genannt.

Noch ein Indiz: Laut Barmer nähert sich die Zahl der Krankschreibungen immer mehr dem Höhepunkt während der fünften Welle im Frühjahr dieses Jahres an. Vom 27. März bis zum 2. April waren 88.600 Menschen wegen Corona arbeitsunfähig.

Hat Lauterbach seine eigenen Corona-Regeln verletzt? Kollegen zeigen ihn an

Auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte vergangenen Freitag davon gesprochen, dass es bei den Infektionszahlen derzeit eine steigende Dunkelziffer gebe. Außerdem warnte er erneut davor, dass „stark steigende Fallzahlen“ im Herbst zu erwarten seien. Deswegen beharrt Lauterbach auch auf die Wiedereinführung der Maskenpflicht im Herbst. CDU-Chef Friedrich Merz hält von der Maskenpflicht wenig, fragt: „Mit welcher Begründung denn?“

Lauterbach hatte kürzlich selbst Corona, und offenbar sogar schwer. Auf dem Mediendienst Twitter schrieb Lauterbach, er hätte „stärkere Symptome als erwartet“ gehabt.

Da er schon nach sechs Tagen wieder an einer Kabinettssitzung teilnahm, wird ihm nun vorgeworfen, gegen die Corona-Regeln verstoßen zu haben. Nur, wenn er zu diesem Zeitpunkt schon symptomfrei gewesen ist, liegt kein Verstoß vor. Nachdem zwei Politiker Anzeige erstattet haben, ermittelt jetzt die Berliner Polizei. Lauterbach bleibt dazu aber gelassen.