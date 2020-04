Freizeitparks warten weiter auf Saisonstart – ein Überblick in der Corona-Krise

Trotz einer Lockerung der der Sicherheitsmaßnahmen müssen die Freizeitparks ihre Saisonstarts in der Corona-Krise weiter verschieben. Ein Überblick.

Das Coronavirus breitet sich in Niedersachsen weiter aus

breitet sich in weiter aus Corona-Krise : Freizeitparks in Niedersachsen verschieben Saisonstarts

: Freizeitparks in verschieben Saisonstarts Tier- und Freizeitparks in Niedersachsen fürchten finanzielle Einbußen wegen Corona

Von Max Brinkmann und Thomas Ferstl. Das Coronavirus stellt für viele Freizeit- und Tierparks in Niedersachsen eine Hürde dar. Der ursprüngliche Saisonstart wäre bereits kommendes Wochenende gewesen - doch trotz einiger Lockerungen der Corona-Maßnahmen durch Bund und Länder müssen die Parks in Niedersachsen ihren Saisonstart weiter verschieben. Aus der Telefonschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 15. April geht hervor, dass "zoologische und botanische Gärten und ähnliche Einrichtungen" sowie Freizeitparks weiterhin für Publikumsverkehr geschlossen bleiben. Diese Maßnahmen sollen bis 3. Mai bestehen. Das bestätigte der Leiter des Corona-Krisenstabs Niedersachsen Heiger Scholz am Donnerstagnachmittag. Wie mit diesen Freizeiteinrichtungen weiter zu verfahren ist, werde Gegenstand der Bund-Länder-Konferenz am 30. April sein, so Scholz weiter.

Weltvogelpark Walsrode

Originalmeldung: Der größte Vogelpark der Welt startet unter Vorbehalt am 25. April in die Saison. Alle Eintrittskarten und bereits gebuchten Programme für einen Besuch sind weiterhin gültig. Falls das Besuchsdatum oder gebuchte Programme in die Schließungsperiode fallen, kann auf ein beliebiges anderes Datum im Jahr 2020 kostenlos umgebucht werden. Mehr als 4.000 Vögel aus 650 Arten und allen Kontinenten sind im Weltvogelpark Walsrode zu Hause. Auf einem 24 Hektar großen Gelände leben die Vögel zwischen Millionen Frühblühern, 120 Rhododendronarten und 70 Rosenarten.

Neue Highlights im Park sind einige Mitmachfütterungen: Gäste können Tukane in ihrem Freifluggehege besuchen und sich Blaubeeren aus der Hand stibitzen lassen. Die Fütterungszeiten erfahren Besucher vor Ort. Auch bei den Pinguinen und Pelikanen gibt es täglich zwei interaktive Fütterungen. Um 10.30 und 17 Uhr können Besucher den Tieren im Wiesental einen Fisch zu werfen. Öffnungszeiten: Geöffnet vom 25. April bis zum 31. Oktober, täglich von 10 bis maximal 19 Uhr. Eintrittspreise: 24 Euro für Erwachsene, 18,50 Euro für Kinder zwischen drei und zwölf Jahren, Familien (zwei Erwachsene, zwei Kinder) zahlen 77 Euro. Weitere Informationen: www.weltvogelpark.de (E-Mail: info@weltvogelpark.de, Telefon: 05161/60440)

Update, 16. April: Bisher hat sich der Park nicht zu den aktuellen Umständen geäußert, gemäß der Bund-Länder-Konferenz muss er jedoch bis zum 3. Mai geschlossen bleiben.

+ Die Flugshow ist ein Hightlight im Weltvogelpark Walsrode. © Holger Hollemann/dpa

Ritter Rost Magic Park Verden

Originalmeldung: Im Magic Park Verden ist „Die eiserne Schlange“ wieder in Betrieb. Nach sechs Monaten Reperatur- und Verschönerungsarbeiten drehte sie zwar schon Ende der vergangenen Jahres ihre Runde, wer es im Oktober allerdings nicht mehr in den Park geschafft hat, bekommt bald wieder die Chance mitzufahren. Wegen des Coronavirus verschiebt sich der Saisonstart mindestens bis auf den 18. April. Danach können Familien wieder alle 37 Attraktionen ausprobieren und zum Beispiel durch den Märchenwald schlendern und den Geschichten der Gebrüder Grimm lauschen oder mit den Tieren im Streichzoo Zeit verbringen.

Öffnungszeiten: Geöffnet vom 18. April bis zum 25. Oktober, von 10 bis 18 Uhr. Eintrittspreise: 18,90 Euro für Erwachsene, 16,90 Euro für Kinder zwischen drei und zwölf Jahren. Weitere Informationen: www.ritterrost-magicpark.de (E-Mail: info@magicpark-verden.de, Telefon: 04231/661110)

Update, 16. April: Der Park gibt auf seiner Website bekannt, dass der Saisonstart auf unbestimmte Zeit verschoben ist. "Wir gehen jedoch intern davon aus, dass wir als Freizeitpark nicht zu den ersten Betrieben gehören werden, die wieder öffnen dürfen, wenn die Beschränkungen gelockert werden", so der Magic Park.

Die Saisonkarten behalten jedoch Ihre Gültigkeit und werden in Jahreskarten umgewandelt und gelten ab dem ersten Öffnungstag. Sie bleiben dann für 365 Tage gültig. Alle Jahreskarten aus der letzten Saison werden um die Tage bis zu Öffnung verlängert.

+ Eine Attraktion im Magic Park Verden: Die Schiffschaukel. © Marvin Köhnken

Serengeti-Park Hodenhagen

Auch der Serengeti-Park Hodenhagen hat noch mindestens bis zum 18. April geschlossen. Wenn die Saison dann aber endlich startet, gibt es für die Besucher eine Menge neuer Attraktionen zu entdecken. Die neusten Bewohner des Parks sind sibirische Tiger. Der Känguru-Pfad ist ein neues begehbares Gehege direkt neben der Dschungel-Safari. Die Besucher können die Kängurus hier aus der Nähe betrachten und sogar füttern.

Auch eingefleischte Action-Fans kommen in dieser Saison auf ihre Kosten: Mit 250 PS und in 3,5 Metern Höhe geht es in der neuen Big-Foot-Safari durch den Park. Auch zwei neue Achterbahnen gibt es 2020. Die größte mobile Indoor-Achterbahn der Welt, der „Safari-Blitz“, fährt mit bis zu 80 Stundenkilometern durch die Halle, die mit vielen Spezialeffekten gespickt ist. Ab Mai fährt die Familienachterbahn „Batukai-Racer“ alle mutigen Abenteurer durch den Park. Ein Nashorn zieht die Passagiere über 270 Meter Schienen.

Außerdem gibt es im Serengeti-Park einen Blick auf die Tiere der Zukunft. In Kooperation mit dem britischen Paläontologen und Evolutionsforscher Dougal Dixon wurde eine Ausstellung erstellt die Tiere zeigt, wie sie in ferner Zukunft hier leben könnten. Öffnungszeiten: Nach der Corona-Krise bis zum 1. November, von Montag bis Freitag 10 bis 17 Uhr, an Wochenenden bis 18 Uhr. Preise: 37,50 Euro für Erwachsene, 27,50 Euro für Kinder zwischen drei und zwölf Jahren. Weitere Informationen: www.serengeti-park.de (E-Mail: info@serengeti-park.de, Telefon: 05164/97990)

Update, 16. April: Der Park bleibt gemäß der Beschlüsse von Bund und Ländern bis mindestens zum 3. Mai geschlossen. Eine Meldung seitens des Parks gibt es dazu aktuell nicht.

+ Löwen gibt es im Serengeti-Park in Hodenhagen. © dpa

Heide Park Soltau

Originalmeldung: Der Heide Park verschiebt seinen Saisonstart wegen der Corona-Krise vorerst auf den 19. April. Für Übernachtungen im Heide Park Abenteuerhotel oder Holiday Camp mit Anreise bis einschließlich 30. April 2020, hat das Team die Umbuchungs- und Stornobedingungen angepasst. Die Übernachtungen können ohne Extra-Gebühren auf einen anderen Termin in der Saison 2020 umgebucht werden. Alle bisher gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Neues gibt es im Heide Park Soltau in dieser Saison vor allem für Kinder im Vorschulalter. Im Peppa Pig Land gibt es jetzt Peppas Ballonfahrt. Dort können die Kleinen gemeinsam mit ihren Eltern das ganze Peppa Pig Land von oben sehen. Außerdem gibt es im Abenteuerhotel fünf neue Peppa Pig-Zimmer. Öffnungszeiten: Geöffnet vom 19. April bis zum 1. November, variable Zeiten von 10 bis 18/19 Uhr; tageweise bis 22 Uhr. Eintrittspreise: 49 Euro für Erwachsene, 39 Euro für Kinder zwischen drei und elf Jahren. Online deutlich günstiger. Weitere Informationen: www.heide-park.de (E-Mail: info@heide-park.de, Telefon: 01806/919101)

Update, 16. April: Aufgrund der Verordnung des Landes Niedersachsen bleibt der Heide Park Soltau bis auf weiteres geschlossen. "Wann das Heide Park Resort seine Tore wieder öffnen wird, entscheidet sich nach Anordnung der Behörden", so die Freizeiteinrichtung auf Facebook. Für Übernachtungen im Heide Park Abenteuerhotel oder Holiday Camp mit Anreise bis einschließlich 3. Mai 2020, wurden die Umbuchungsbedingungen angepasst.

+ Colossos ist das Aushängeschild vom Heide Park Soltau. © Mediengruppe Kreiszeitung/Klaus Müller

Tierpark Ströhen

Originalmeldung: Mehr als 600 Säugetiere und Vögel von fünf Kontinenten bietet der Tierpark Ströhen auf seinem rund 350.000 Quadratmeter großen Areal seinen Besuchern. An den Park ist ein Vollblutaraber-Gestüt angeschlossen, das ebenfalls besucht werden kann. Genau wie die anderen Parks, musste auch der Tierpark Ströhen seine Tore wegen des Coronavirus schließen.

Die Betreiber haben allerdings einige Ideen, wie sie diese Krise finanziell besser überstehen. Sie posten auf der Facebookseite täglich Videos ihrer Tiere und rufen zur Spende auf. Ab sofort bietet der Tierpark außerdem sonntags zwischen 11.30 Uhr und 14 Uhr ein Spargelbuffet zum Abholen an. Öffnungszeiten: nach der Corona-Krise ganzjährig ohne Ruhetag von 9 bis 19 Uhr. Eintrittspreise: 14 Euro für Erwachsene, 8 Euro für Kinder zwischen drei und 15 Jahren, Familien (zwei Erwachsene, zwei Kinder) zahlen 40 Euro. Weitere Informationen: www.tierpark-stroehen.de (E-Mail: info@tierpark-stroehen.de, Telefon: 05774/505)

Update, 16. April: Auf Facebook nehmen die Betreiber Stellung zur aktuellen Schließung von Tier- und Freizeitparks in Niedersachsen: "Obwohl der Tierpark Ströhen bereits ein vollumfängliches Hygieneschutzprogramm für sein gesamtes Gelände erstellt hat vergehen jetzt nun zwei weitere Wochen in der Hauptsaison, in denen keine Einnahmen fließen."

+ Der Zirkus ist Teil des Tierparks Ströhen. © Mediengruppe Kreiszeitung / Brauns-Bömermann

Wild- und Freizeitpark Ostrittrum

Originalmeldung: Der Wild- und Freizeitpark Ostrittrum ist derzeit auch geschlossen. Insgesamt leben mehr als 500 auf dem rund 18 Hektar großen Gelände. Dazu gibt es Gastronomie und Übernachtungsmöglichkeiten. Auch Nachwuchs gibt es diese Saison zu sehen: Die Esel Schafe und Mufflons haben Babys bekommen. Diese können nach der Corona-Krise wieder beobachtet werden. Öffnungszeiten: nach der Corona-Krise, täglich von 9 bis 19 Uhr. Preise: 12 Euro für Erwachsene, 10 Euro für Kinder zwischen drei und 13 Jahren. Weitere Informationen: www.freizeitpark-ostrittrum.de (E-Mail: info@freizeitpark-ostrittrum.de, Telefon: 04487/7166)

Update, 16. April: Der Park bleibt gemäß den Verordnungen bis 3. Mai geschlossen. Die Veranstaltung mit den Star-Wars-Cosplayern von Imperathomas an Pfingsten wurde bereits auf 2021 verlegt.

+ Wildschweine im Tierpark Ostrittrum. © Tierpark Ostrittrum

Wolfcenter Dörverden

In Niedersachsen polarisierte in den vergangenen Jahren kaum ein ein anderes Thema so stark wie der Wolf. Dabei tauchen in den Debatten immer wieder neue Gerüchte über dieses Tier auf, das inzwischen in großen Teilen Niedersachsens heimisch geworden ist. Wer diese Tierart live erleben und viel über den Wolf erfahren möchte, wird im Wolfcenter Dörverden mit Sicherheit fündig. In drei Gehegen sind fünf Wolfsgruppen untergebracht. Im vergangenen Jahr hat das Wolfcenter die beiden Welpen Luna und Cosmo aufgenommen. Täglich um 11.30 Uhr und 15.30 Uhr werden offene Führungen für die Besucher angeboten. Für die jungen Besucher gibt es ein Streichelgehege mit Ziegen und ein Gehege mit Präriehunden sowie drei Spielplätze.

+ Wölfe sind im Wolfcenter Dörverden live zu erleben. © Mediengruppe Kreiszeitung/Phillip Petzold

Wer mal in unmittelbarer Nähe der Wölfe übernachten möchte, kann im Baumhaushotel „Tree Inn“ oder in den rustikalen Tipis seine Unterkunft buchen. Es gibt auch spezielle Programme für Gruppen und Workshops für Tierfreunde. Öffnungszeiten: Nach der Corona-Krise bis zum 31. Oktober, in den Ferien täglich von 10 bis 18 Uhr, außerhalb der Ferien von Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Eintrittspreise: 12,90 Euro für Erwachsene, 9,90 Euro für Kinder zwischen drei und zwölf Jahren. Weitere Informationen: www.wolfcenter.de (E-Mail: info@wolfcenter.de, Telefon: 04234/943110)

Rubriklistenbild: © Heide Park