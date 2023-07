„Carnival Jubilee“: Neuer Ozean-Gigant verlässt Dock

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Fans konnten ein schwimmendes Hochhaus bestaunen: Der Ozean-Riese „Carnival Jubilee“ hat am Freitagabend das Dock in Papenburg verlassen.

Papenburg – Die Papenburger Meyer-Werft hat ihren jüngsten Neubau, das Kreuzfahrtschiff „Carnival Jubilee“, ausgedockt. Der rund 345 Meter lange Ozeanriese verließ am Freitagabend, 21. Juli 2023, die Baudockhalle und machte am Ausrüstungspier im Werfthafen fest, wie die Meyer-Werft am Samstag mitteilte. Viele Schaulustige beobachten das Treiben.

Mit mehreren Schleppern wurde das „schwimmende Hochhaus“ aus dem Baudock manövriert. © Nord-West-Media TV

Zunächst hatte die Meyer-Werft das Ausdocken für den Samstag geplant. Wegen möglicher gemeldeter Windböen am Wochenende hatte das Unternehmen das Manöver aber auf Freitagabend vorgezogen. Am Samstag waren verschiedene Tests, etwa an den Bugstrahlern und Montagearbeiten geplant. Dazu sollte die „Carnival Jubilee“ noch einmal für kurze Zeit von dem Pier ablegen.

„Carnival Jubilee“: Neuer Ozean-Gigant verlässt Dock

Voraussichtlich Ende des Jahres soll das Kreuzfahrtschiff an die US-amerikanische Reederei Carnival Cruise Line abgeliefert werden. Vorher steht noch der Endausbau und die Überführung über die Ems an. Ende 2023 soll das Schiff dann von Galveston in Texas aus zu seiner ersten Kreuzfahrt starten.

Nach Meyer-Angaben ist die „Carnival Jubilee“ das erste Kreuzfahrtschiff, das die Werft für die Reederei in Deutschland baut. An dem Meyer-Standort im finnischen Turku waren zuletzt bereits die baugleichen Schwesterschiffe „Mardi Gras“ und die «Carnival Celebration» abgeliefert worden.

Neuer Riesen-Kreuzer „Carnival Jubilee“ bietet Platz für 5374 Passagiere

Die „Carnival Jubilee“ bietet nach früheren Angaben der Reederei Platz für 5374 Passagiere. Das Schiff soll mit LNG, also Flüssigerdgas, angetrieben werden. Zudem soll das Kreuzfahrtschiff mit einer Achterbahn und einem über drei Decks reichenden Atrium mit einer großen Fensterfront Richtung Meer ausgestattet werden.

Groß, größer, Kreuzfahrtschiffe: Mittlerweile haben sich die Ozean-Riesen zu schwimmenden Städten entwickelt. So hat etwa die „Icon of the Seas“ acht Stadtteile. Das größte Kreuzfahrtschiff der Welt bietet seinen Gästen unter anderem einen Kletter- und Schwimmpark mit mehreren Wasserrutschen sowie einen Indoor-Wasserfall.