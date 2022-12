Bundesweiter Schlag gegen Reichsbürger – auch drei Festnahmen in Niedersachsen

Razzia in Deutschland

Der Polizei gelingt ein Schlag gegen die „Reichsbürger“. Auch in Niedersachsen kam es zu mehreren Festnahmen. Offenbar war ein Angriff auf den Bundestag geplant.

Karlsruhe/Hannover – Beim Vorgehen gegen eine mutmaßliche terroristische Gruppierung aus der Reichsbürger-Szene sind nach Angaben des Generalbundesanwaltes auch drei Personen in Niedersachsen festgenommen worden. Die Festnahmen seien in den Landkreisen Hildesheim und Peine sowie der Region Hannover erfolgt, teilte die Behörde in Karlsruhe am Mittwoch mit.

Razzia in der „Reichsbürger“-Szene: Drei Festnahmen in Niedersachsen

Nach dpa-Informationen ist einer der Beschuldigten ein früherer Polizist, der auch als Corona-Leugner aufgefallen ist. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung und die Hildesheimer Allgemeine Zeitung verorteten diese Festnahme im Kreis Hildesheim. Im Kreis Peine sei die Lebensgefährtin des Mannes festgenommen worden.

Nach Mitteilung des Generalbundesanwaltes in Karlsruhe gab es Durchsuchungen in elf Bundesländern. 25 Menschen seien festgenommen worden. Die Gruppierung soll den Erkenntnissen nach einen Umsturz in Deutschland geplant haben. Dabei hätten Beschuldigte in Norddeutschland im November gezielt Polizeibeamte für die Vereinigung gewinnen wollen. Das „Reichsbürger“-Netzwerk plante bereits seit November 2021 einen bewaffneten Angriff auf den Bundestag sowie die Festnahme von Politiker, heißt es weiter. Offenbar seien die Männer und Frauen davon ausgegangen, dass daraufhin Unruhen in Deutschland ausbrechen würden. In ihrer Vorstellung hätten sich sodann Teile der Sicherheitskräfte solidarisch mit der Terrorgruppe gezeigt, woraufhin es zu einem „Umsturz“ gekommen wäre.

900 „Reichsbürger“ in Niedersachsen: Polizei gelingt Schlag gegen Terror-Netzwerk

In Niedersachsen zähle die Szene der sogenannten Reichsbürger etwa 900 Personen, sagte ein Sprecher des Landesinnenministeriums in Hannover. Die Zahl sinke, es gebe aber etwa 50 Rechtsextreme unter ihnen. In Teilen sei diese Szene, die die Existenz der Bundesrepublik leugnet, bewaffnet. (dpa)