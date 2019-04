Bundeswehr stationiert neues Nato-Bataillon in Delmenhorst

Knapp 300 Dienstposten

Die Bundeswehr stellt zur Unterstützung der Nato ein neues Bataillon in Niedersachsen auf. In der Feldwebel-Lilienthal-Kaserne in Delmenhorst sind dazu nach Informationen des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ knapp 300 Dienstposten vorgesehen. Die Angaben wurden am Freitag vom Bundesverteidigungsministerium bestätigt.