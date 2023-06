Bundesländer machen Mietpreise besser sichtbar– mit interaktiver Karte

Von: Steffen Maas

Mit einem neuen Schätzungsverfahren wollen Bundesländer um Niedersachsen zukünftig genauer abbilden können, wie hoch die Mietpreise in einzelnen Gemeinden sind.

Hannover – Alle Mieten der nordwestlichen Bundesländer ganz einfach und digital auf einen Blick: Das Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) hat zusammen mit den Statistischen Ämtern Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) sowie Hamburg und Schleswig-Holstein (Statistikamt Nord) eine neue Schätzmethode zur Ermittlung der durchschnittlichen Bestandsmieten erprobt. Das Ergebnis ist eine sogenannte Storymap: eine interaktive Karte, bei der bis auf Gemeindeebene entsprechend der Mietpreise eingefärbt ist.

Mietpreise auf „kleinräumiger Ebene“ abbilden: Bundesländer präsentieren neue Schätzmethode

Die Kleinmaschigkeit ist auch die große Neuerung, die mit diesem neuartigen Verfahren erreicht werden soll. Denn zur Verfügung stehen eigentlich nur die Daten aus dem Mikrozenus aus dem Jahr 2018 – der nur bis auf Kreisebene Daten ausspuckt. Doch neben diesen „harten“ Zahlen, haben die Statistikämter noch eine Reihe an sogenannten Hilfsvariablen ermittelt: Daten aus den Bereichen Bevölkerung, Arbeitsmarkt, Bautätigkeit, Tourismus oder Siedlungsstruktur.

Auch innerhalb Hamburgs gibt es natürlich Unterschiede: Hier in Eimsbüttel ist es schätzungsweise teuer — nebenan in Rotherbaum jedoch noch mehr. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa

Gemeinsam mit Stichprobeninformationen hofft man so, die Mieten zukünftig auch in kleineren Gebieten treffsicher schätzen zu können. Aber: Die nun veröffentlichte interaktive Karte ist eine experimentelle, erste Anwendung dieser „Small-Area-Schätzung“. Nicht nur wird also mit Schätzwerten gearbeitet, die Karte basiert auch auf einer noch nicht vollständig erprobten Methodik.

Mietpreise in Niedersachsen: Teurer Quadratmeterpreis in den Speckgürteln – Unterschiede innerhalb der Landkreise

Soll heißen: Die Daten der Karte sind keine unumstößliche Wahrheit, sondern eher ein Beweis, dass die Anwendung der Small-Area-Schätzung funktioniert. Beispiel niedersächsischer Speckgürtel um Bremen: „Im Grünen gelegen, aber noch in Pendeldistanz zu einer Großstadt, bietet sich ein attraktives und entsprechend beliebtes Wohnumfeld. Die Miethöhe steigt mit der Nachfrage“, heißt es in der Präsentation der Ergebnisse.

Zu sehen ist, dass der Mietpreis pro Quadratmeter in Lilienthal durchschnittlich bei acht Euro oder mehr liegt. Nur eine Gemeinde weiter, in Worpswede, zahlt man schätzungsweise schon nur noch bei fünf Euro pro Quadratmeter. Da beide Gemeinden jedoch im Landkreis Osterholz liegen, wären sie bei früheren, grob körnigeren Mietvergleichen in einen Topf geworfen worden.

Die Statistischen Ämter präsentieren die Ergebnisse ihrer noch experimentellen Methode in einer interaktiven Karte. © LSN/IT.NRW/Statistikamt Nord/Screenshot

Generell sei die geschätzte Höhe in Niedersachsen stark abhängig von der Bevölkerungsdichte. Aber: „Neben der Nähe zu einer Großstadt spielen auch der Tourismus und das Angebot von Wohnraum eine wichtige Rolle. So sind die Mieten auf den Inseln deutlich höher als in den benachbarten Regionen auf dem Festland.“

Keine Überraschung in Schleswig-Holstein: Küstenstädte und Nordfriesische Inseln sind teuer

Ein ähnliches Bild zeigt sich in Hamburg und Schleswig-Holstein. Rund um die Hansestadt ist es schätzungsweise deutlich teurer. Zudem können die schleswig-holsteinischen Küstenstädte mit den Faktoren Bevölkerung und Lage punkten – zum Leidwesen der Geldbeutel der dortigen Mietenden.

Wenig überraschend ist, dass es auf den Nordseeinseln sehr, sehr teuer ist. Die Mischung aus Tourismus, Lebensqualität, Landschaft und hoher Nachfrage nach wenigen Wohnungen treibt die Mietpreise auf Sylt und Co. in die Höhe. Für wen das eine Option ist, der kann sich überlegen, direkt noch einen größeren (und teureren) Schritt zu machen: Mittlerweile werden Wohnungen auf Luxus-Kreuzfahrtschiffen zur jahrelangen Mietung angeboten.