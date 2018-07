Brücken in Niedersachsen schneiden bei Sicherheitstest schlecht ab

Hannover - Von 5323 Straßenbrücken in Niedersachsen weisen laut NDR 156 deutliche Mängel auf.

13 Brücken erhielten die Note ungenügend, was die Standsicherheit betrifft, berichtet das NDR-Fernsehmagazin „Hallo Niedersachsen“ unter Verweis auf Prüfergebnisse der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) berichtet.

Nur jede fünfte Brücke (1094) befindet sich demnach in einem sehr guten oder guten Zustand. Für befriedigend wurden 2859 Brücken befunden. Als ausreichend wurde der Zustand von 1201 Brücken bewertet. Als Hauptgrund für Schäden an Brücken wird der extrem gestiegene Güterverkehr auf der Straße genannt.

Niedersachsens Straßenbaubehörden kommen mit der Sanierung der maroden Brücken laut NDR insbesondere wegen der langwierigen Planung nicht hinterher. Oft seien Planfeststellungsverfahren nötig, die mindestens drei Jahre dauerten.

Diesen Sanierungsstau kritisiert der ADAC: „Das kann nicht so bleiben. Und wir müssen uns tatsächlich alle zusammen Gedanken machen, wie man Verfahren beschleunigen kann und wie man Bauzeiten so kurz halten kann, dass sie nicht dazu führen, dass über Monate oder Jahre Einschränkungen für den Verkehr bestehen“, sagte ADAC-Sprecherin Christine Rettig in „Hallo Niedersachsen“. - dpa

Quelle: kreiszeitung.de

Rubriklistenbild: © kom