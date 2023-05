Brennstoffhilfe in Niedersachsen: So geht der Antrag

Von: Lars Laue, Katia Backhaus

Wer mit Öl heizt, kann für gestiegene Kosten beim Land nun eine finanzielle Hilfe beantragen. © dpa

Ab Mitte Mai soll nicht nur ein digitaler, sondern auch ein Papierantrag möglich sein

Hannover – Wer mit Gas heizt und dafür im vergangenen Jahr deutlich mehr zahlen musste als üblich, hat bereits eine finanzielle Hilfe von der Bundesregierung erhalten. Nun können auch jene, die ihr Zuhause mit anderen Brennstoffen wärmen, einen Antrag auf Entlastung stellen. Fragen und Antworten.

Für wen kommt die Förderung infrage?

Entlastet werden sollen Haushalte, die mit Öl, Flüssiggas, Holzpellets, -hackschnitzeln, -briketts, Scheitholz und Kohle oder Koks heizen. Erstattet werden 80 Prozent der Kosten, die über dem doppelten Preis des Vorjahres lagen.

Wo muss der Zuschuss beantragt werden?

Die Hilfe kann ab sofort über ein Online-Portal beantragt werden. Niedersachsen nutzt das zentrale Antragsportal der „Kasse.Hamburg“. Der für Rechnungswesen, IT und Digitalisierung verantwortliche Landesbetrieb der Hansestadt übernimmt die technische Umsetzung für insgesamt 13 Bundesländer.

Welche Dokumente sind für den Antrag nötig?

Im Antragsverfahren sind im Regelfall lediglich folgende Nachweise vorzulegen: Rechnungen, Kontoauszüge und/oder Belege für Zahlungen.

Auf welchem Weg können Menschen, die keinen Internetzugang haben, die Brennstoffhilfe beantragen?

Wenn Familie, Freunde oder Bekannte bei der Antragstellung nicht behilflich sein können, wird auch über die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege (AWO, Caritas, DRK, Diakonie, Landesverband der jüdischen Gemeinden, Paritätischer Wohlfahrtsverband) eine Unterstützung angeboten werden. Das wird voraussichtlich ab Mitte Mai möglich sein. Die Antragsstellung in Papierform ist voraussichtlich ab Mitte Mai ebenfalls möglich.

Gibt es für Niedersachsen eine Service-Hotline oder eine andere Form der Unterstützung für Fragen?

Viele Fragen zu den Härtefallhilfen und dem Antrag werden durch den Fragenkatalog (FAQ) des Bundes beantwortet. Antragsberechtigte Personen können sich bei Fragen zum Online-Antrag zudem per E-Mail an info@driveport.de wenden. Außerdem bieten die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege mit ihren Beratungsstellen in Kürze all jenen Menschen eine Unterstützung an, die auf Familie, Freunde und Bekannte nicht zurückgreifen können. Eine zusätzliche Service-Hotline ist nicht vorgesehen.

Was ist mit Mieterinnen und Mietern?

Entlastet werden können sowohl die Eigentümerinnen und Eigentümer von Heizungsanlagen als auch Mieterinnen und Mieter. Wer eine Immobilie besitzt, kann die Hilfen direkt beantragen. Für Mieterinnen und Mieter sind entweder die Vermietenden oder eine Wohnungseigentumsgemeinschaft antragsberechtigt.

Links

Für den Antrag: bit.ly/426bDt9

Für den Fragenkatalog (FAQ): bit.ly/41cH3wC