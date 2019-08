Massenkarambolage auf der Autobahn 1 zwischen Cloppenburg und Vechta. Die Autobahn ist aktuell gesperrt.

Schwerer Massenunfall auf der A1 bei Cloppenburg: Im sonntäglichen Rückreiseverkehr kam es gegen 16.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Cloppenburg und Vechta in Richtung Osnabrück zum Zusammenstoß mehreren Autos.

A1 Bremen - Osnabrück: Massenkarambolage zwischen Cloppenburg und Vechta

Aufgrund der Vielzahl an Verletzten kam ein Großaufgebot der Feuerwehr und des Rettungsdienstes auf der Autobahn zum Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber flog die Einsatzstelle an.

Derzeit ist die A1 in Richtung Osnabrück für Bergungsarbeiten voll gesperrt. Weitere Informationen folgen.

Erst am Donnerstag, musste die A1 vor der Anschlussstelle Cloppenburg in Fahrtrichtung Bremen gesperrt werden, weil ein Lastwagenfahrer in ein Stauende geprallt war.

Weitere Nachrichten aus Niedersachsen und Bremen

Vermutlich infolge eines Sekundenschlafs überschlug sich der Kleinbus einer italienischen Familie auf der Autobahn 7 im Heidekreis.

Großaufgebot der Bremer Polizei:In Burglesum und in der Innenstadt eskalierten zwei Gaststättenauseinandersetzungen, die Kontrahenten bewarfen sich mit Gläsern und einem Betonblumentopf.

Quelle: kreiszeitung.de