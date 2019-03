Feuerwehr findet tote Frau im brennenden Elektro-Rollstuhl

Brand in Hemmingen

+ © dpa Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen vor einem Mehrfamilienhaus, in dem bei einem Brand eine Frau ums Leben gekommen ist. © dpa

Eine 66-jährige Frau ist in der Nacht zu Montag bei einem Feuer in Hemmingen ums Leben gekommen. Die Feuerwehr fand die tote Frau in ihrem brennenden Elektro-Rollstuhl.