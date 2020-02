Grafttherme bleibt nach Brand teilweise bis zum Sommer geschlossen

Sauna eröffnet wohl Ende März

+ © Günther Richter Nach einem Brand bleibt die Grafttherme bis auf Weiteres geschlossen. © Günther Richter

In der Grafttherme in Delmenhorst ist es Mitte Februar zu einem Brand gekommen. Das Freizeitbad ist daraufhin von Polizei und Feuerwehr geräumt worden. Nun sind ungefähre Zeitpunkte bekannt, an denen die einzelnen Teile der Therme wiedereröffnen sollen.