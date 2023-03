200 Menschen gedenken der zwei Getöteten in Bramsche

Von: Marvin Köhnken

Bei einer Gedenkfeier für zwei getötete junge Menschen kamen in Bramsche rund 200 Menschen zusammen. © Sina Schuldt/dpa

Bramsche trauert am Samstagabend um zwei verstorbene junge Menschen. Beide waren innerhalb weniger Tage gewaltsam zu Tode gekommen.

Bramsche – Der beiden gewaltsam getöteten jungen Menschen ist am Samstagabend im Rahmen einer Trauerfeier in Bramsche gedacht worden. Innerhalb weniger Tage waren ein 16-Jähriger und eine 19-Jährige Opfer von Gewalttaten geworden. Zu der überkonfessionellen Gedenkfeier in der evangelischen St.-Martin-Kirche in der Innenstadt der 30.000-Einwohnerstadt kamen rund 200 Menschen. Zu Beginn der Gedenkveranstaltung gab es eine Schweigeminute.

Über der Gemeinde Bramsche lag nach den beiden schockierenden Taten eine „bleierne Schwere“, unter anderem äußerte sich Bramsches Bürgermeister Heiner Pahlmann (SPD) erschüttert. Im Anschluss an die Taten wurde überlegt, in welcher Form die Bürger und Bürgerinnen ihrer Trauer Ausdruck verleihen könnten. Eine Form war nun die Trauerfeier am Samstagabend.

Laut dem NDR sprach unter anderem Bramsches Bürgermeister zu den Anwesenden. Er sprach den Menschen in seiner Gemeinde demnach Mut zu: „Hier kann man vor die Tür gehen, ohne sich Sorgen machen zu müssen.“ Die Veranstaltung stand unter dem Motto „Mitmenschlichkeit in Bramsche“. Damit wolle man eine Keimzelle gegen die Verrohung der Sprache, verachtendem Umgang und Gleichgültigkeit schaffen, heißt es beim NDR.

Innerhalb weniger Tagen wurden in Bramsche zwei junge Menschen getötet. Die Gemeinde trauert. © Friso Gentsch/Sina Schuldt/dpa

Am Mittwoch vergangener Woche war ein 16-Jähriger aus Bramsche an den Folgen seiner Schussverletzungen gestorben. Ein 81-Jähriger, der im gleichen Mehrfamilienhaus wohnte wie der Jugendliche, hatte auf den Schüler geschossen und sich dann selbst verletzt. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen Mordes und versuchten Totschlags erlassen. Er soll auch auf die Mutter des Jungen gezielt haben.

Zwei Tötungen erschüttern Bramsche innerhalb weniger Tage

Wenige Tage später war am vergangenen Wochenende im Bramscher Ortsteil Pente eine 19-Jährige schwerst verletzt in der Nähe einer Schützenhalle gefunden worden. In der Halle war ein 18. Geburtstag gefeiert worden. Im Krankenhaus wurde der Tod der jungen Frau festgestellt. Ein 20-Jähriger wurde nur wenige Stunden später in seiner Wohnung verhaftet. Ihm werden Mord und ein Sexualverbrechen vorgeworfen. (Mit Material der dpa)