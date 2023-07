Böller-Kanone löst plötzlich aus: 70-Jähriger auf Schützenfest lebensgefährlich verletzt

Von: Marcel Prigge

Auf einem Schützenfest ist es zu einem lebensgefährlichen Unfall gekommen. Eine Böllerkanone löste zu früh aus und verletzte einen 70-Jährigen schwer.

Berge – Zu einem tragischen Unfall ist es beim Zünden einer Kanone im Rahmen eines Schützenfestes in Berge (Landkreis Osnabrück) in Niedersachsen gekommen. Ein 70-Jähriger ist dabei lebensgefährlich verletzt worden. Die Kanone ist am Freitagabend, 30. Juni, früher als geplant losgegangen.

70-Jähriger bei Schützenfest lebensgefährlich verletzt: Böller-Kanone löst plötzlich aus

Es ist eine Tradition des Schützenvereins Berge, die beinahe einem 70-jährigen Mann das Leben kostete. Am Freitag, pünktlich zum Schützenfest, werden Böller-Kanonen, die auf dem Boden stehen, mit Schwarzpulver befüllt und abgefeuert. Dabei kommt laut Website des Schützenvereins ein elektrischer Zünder zum Einsatz. Dieser hat mutmaßlich zu früh ausgelöst.

Mit solch einer ähnlichen Kanone ist am Freitag, 30. Juni, ein 70-Jähriger auf einem Schützenfest lebensgefährlich verletzt worden. © Claus Ableiter /CC BY-SA 3.0

Wie ein Polizeisprecher am Samstag erklärt, habe der 70-Jährige unmittelbar neben der Böller-Kanone gestanden, um Vorbereitungen zum Zünden zu treffen, als diese plötzlich auslöste. Er habe bei dem Unfall schwere Verbrennungen erlitten und sei im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht worden. Wie es genau zum Unfall kam, ist derzeit unbekannt.

Tödlicher Unfall mit Böller-Kanone im Jahr 2015: Kanonenteile treffen 30-jährigen Schützenkönig

Es ist nicht der erste Unfall mit Böllerabschüssen auf einem Schützenfest. Bereits im Jahr 2015 sollte ein Schützenfest im Sauerland mit Böllerschüssen feierlich eröffnet werden. Wegen des Drucks der Explosion beim Abfeuern wurden Metallteile von zwei Kanonen nach hinten in die Zuschauermenge geschleudert worden. Ein 30-jähriger Mann, der damalige Schützenkönig, wurde von den Teilen getroffen und starb. Infolge der Ursachenforschung ermittelte die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung gegen drei Mitglieder des Schützenvereins.