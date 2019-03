Mann sticht mit Messer auf am Boden liegen Kontrahenten ein

Nach einer blutigen Auseinandersetzung zwischen drei Männern in Vechta schwebt ein 33-Jähriger in Lebensgefahr.

Drei Männer streiten mitten auf der Straße in der Nacht. Dann sticht einer der Männer mit einem Messer auf einen am Boden liegenden Mann ein. Dieser wird dabei lebensgefährlich verletzt.

Vechta - Nach einer blutigen Auseinandersetzung zwischen drei Männern in Vechta schwebt ein 33-Jähriger in Lebensgefahr.

Wie eine Polizeisprecherin am Samstag mitteilte, soll ein 21 Jahre alter Mann am späten Freitagabend auf der Großen Straße in Vechta bei einem Streit auf das am Boden liegende Opfer eingestochen haben. Danach seien der 21-Jährige und ein 19-Jähriger zu Fuß vom Tatort geflüchtet. Der 33-Jährige erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen.

Polizei Vechta nimmt Männer fest

Die Polizei nahm sie aber aufgrund sehr guter Zeugenaussagen kurze Zeit später in der Nähe des Tatorts fest. Nach Angaben der Polizei wohnen alle beteiligten in Vechta. Das Opfer stamme aus der Türkei, die beiden anderen Männer aus Syrien.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der 21-jährige Tatverdächtige unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,86 Promille.

Staatsanwaltschaft Oldenburg beantragt Haftbefehl

Der 19-Jährige war nach derzeitigen Erkenntnissen nüchtern. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat einen Antrag auf Haftbefehl gegen den 21-Jährigen wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags gestellt. Die Hintergründe zur Tat sind derzeit unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: kreiszeitung.de