Blaualgen, Zerkarien & Co.

© Heiko Rebsch/dpa Auch in der Badesaison 2023 gibt es wieder Warnungen und Sperrungen aufgrund Blaualgen und weißem Phosphor für bestimmte Badegewässer in Niedersachsen und Bremen. (Symbolbild)

Die Badesaison 2023 hat begonnen. Doch wie in jedem Jahr gibt es Gefahren in Form von Blaualgen, Zerkarien, weißem Phosphor oder ähnlichem. Alle Warnungen und Badeverbote in Niedersachsen und Bremen im Überblick.

Hannover/Bremen – Die Badesaison 2023 ist in Niedersachsen und Bremen eröffnet. Bis zum 15. September prüfen nun Gesundheitsbehörden, ob das Wasser in einem Badegewässer gesundheitlich unbedenklich ist. Und das scheint auch notwendig, so häuften sich in den vergangenen Jahren die Meldungen über Blaualgen, Zerkarien und Funden von weißem Phosphor. Auf Grundlage der Informationen des Badegewässer-Atlas Niedersachsen sowie der Stadt Bremen werden an dieser Stelle alle Warnlageberichte für Niedersachsen und Bremen aufgelistet – und regelmäßig aktualisiert.

Badegewässer-Ticker – hier gibt es heute Warnungen in Niedersachsen und Bremen

Es darf angebadet werden! Die Stadt Bremen stellte schon heraus, dass ihre Badeseen allesamt gut in der Überprüfung der Gewässerqualität abgeschnitten haben. Dennoch gibt es Fälle von Blaualgen im Stadtgebiet. In der folgenden Auflistung sind alle Warnungen und Sperrungen in Niedersachsen und Bremen zu finden. Weiterführende Informationen zu Blaualgen, weißem Phosphor und ähnlichen Gefahren im Gewässer sind am Ende des Artikels zu finden, sollten sie im Norden auftreten.

Blaualgen, Zerkarien und Co.: alle Warnungen für Bremen im Überblick

Unisee: Warnung vor Blaualgen (Burgunderblutalge, Stand: 16. Mai 2023)

Warnung vor Blaualgen (Burgunderblutalge, Stand: 16. Mai 2023) Mahndorfer See: Warnung vor (Burgunderblutalge, Stand: 16. Mai 2023)

Baden in den Seen Niedersachsens: Diese Badeverbote gelten zurzeit

Sulinger Stadtsee: Bis auf Weiteres gilt hier ein Badeverbot. Nach einem Gutachten der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen GmbH sind aus Haftungsgründen bei möglichen Badeunfällen derzeit nicht alle Vorgaben erfüllt, um ein verkehrssicheres Baden im Stadtsee Sulingen zu gewährleisten.

Weißer Phosphor gefunden: die Warnungen der Badeseen in Niedersachsen in einer Übersicht

Ricklinger Siebenmeterteich: Blaualgen (Stand: 21.11.2022)

Blaualgen (Stand: 21.11.2022) Badestelle „Badeinsel im Steinhuder Meer“: Weißer Phosphor (Seit Februar 2022)

Weißer Phosphor (Seit Februar 2022) Badestelle „Badestrand Weiße Düne Mardorf“: Weißer Phosphor (Seit Februar 2022)

Gesundheitliche Gefahren und das Erkennen im Wasser: Was sind Blaualgen?

Blaualgen sind – anders, als der Name es vermuten lässt, keine Algen, sondern Bakterien. Diese werden aufgrund ihrer bläulich-grünlichen Farbe auch Cyanobakterien genannt. Blaualgen in Badeseen sind Bestandteil der schwebenden pflanzlichen Kleinstlebewesen.

+ Eine große Blaualgenkonzentration kann man mit bloßem Auge am Gewässer erkennen. Auf der Wasseroberfläche bilden sich dann grüne Schlieren. © D. Maehrmann/Imago

Zwar gibt es weit mehr als 1000 verschiedene Arten von Blaualgen, dennoch kann man sie oft mit bloßem Auge erkennen, wenn sie in hohen Konzentrationen in einem Badesee vorkommen. Häufig ist das Wasser dann intensiv olivgrün bis blaugrün gefärbt, da einige Gattungen an der Oberfläche zu Wasserblüten auftreiben.

Manche Blaualgen-Arten scheiden Gifte, beziehungsweise Toxine, aus. Dann kann es zu einem Gesundheitsrisiko beim Menschen kommen. Der direkte Hautkontakt mit belastetem Wasser kann zu Haut- und Schleimhautreizungen, allergische Reaktionen, Bindehautentzündungen und Ohrenschmerzen führen. Das Verschlucken von mit Blaualgen belastetem Wasser kann zu Durchfallerkrankungen führen. Auch Atemwegserkrankungen sind möglich.

Überbleibsel aus dem Zweiten Weltkrieg: Was ist weißer Phosphor?

Er sieht zwar etwas aus wie Bernstein, ist aber hochgiftig und kann zu schweren Verbrennungen führen: Weißer Phosphor ist eine chemische Substanz, die seit dem Zweiten Weltkrieg besonders an der Ostsee, manchmal aber auch an Badeseen gefunden wird. Die Chemikalie wurde besonders in Brandbomben eingesetzt. Weißer Phosphor ist hochgiftig und extrem leicht entzündlich.

+ Bernstein wird besonders an der Ostsee gerne gesammelt. Dies kann aber durchaus gefährlich werden. Denn weißer Phosphor sieht den beliebten Sammelobjekten zum Verwechseln ähnlich, führt jedoch zu schlimmen Verbrennungen. © Stefan Sauer/dpa

Denn trocknet Phosphor, verbindet er sich mit Sauerstoff. Dann entzündet er sich bereits bei Temperaturen um die 34 Grad. Er verbrennt jedoch mit etwa 1300 Grad und ist in diesem Zustand kaum noch zu löschen. Nur Sand oder besondere Feuerlöscher können die Temperaturen dann noch bekämpfen.

Brennender weißer Phosphor ist hochgefährlich. Verbrennungen auf der Haut zerstören das Gewebe viel stärker als herkömmliche Brandwunden. Die Chemikalie kann sich so ohne weiteres durch das Fettgewebe bis in die Muskulatur brennen. Betroffene sollen sofort den Notarzt rufen und im kalten Wasser die Kleidung ausziehen. Die Wunden müssen in der Regel durch Hauttransplantationen geschlossen werden.

Weißer Phosphor ist zudem hochgiftig. Wenn ein Stück verschluckt wird, können Störungen in Magen und Darm, Leberschäden, Stoffwechselstörungen sowie Schäden an Herz und Nieren auftreten.