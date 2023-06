Bier und Beten: In der Region Hannover gibt es jetzt eine „Kneipenkirche“

Von: Fabian Raddatz

Teilen

In die Kirche gehen und dabei frisch gezapftes Bier genießen? Bei Hannover ist das nun möglich – dort hat nun eine „Kneipenkirche“ eröffnet.

Barsinghausen – Prost und Amen: In Barsinghausen wird die St.-Severin-Kirche im Ortsteil Landringhausen an drei Tagen in der Woche zur „Kneipenkirche“. Dafür wurde das Gebäude aus dem Jahr 1753 extra freigeräumt, eine Zapfanlage unter der Orgelempore aufgestellt und die Kirche mit Lampions und Leuchtstäben geschmückt. Auch eine passende Sound-Anlage wurde aufgestellt.

Jeweils von 19 bis 23 Uhr ist Donnerstag bis Samstag im Juni die Theke unter der Empore geöffnet. © Angelika Warmuth & Sven Hoppe/dpa

Den Ausschank übernehmen Ehrenamtliche – Bier vom Fass, Wein, Brause und Kaffee soll es geben. Mehrere Karaoke- und Quiz-Abende und auch eine Rocknacht sind geplant.

Bier und Beten: In Landringhausen gibt es jetzt eine „Kneipenkirche“

Dabei ist die Aktion zeitlich begrenzt und zunächst auf einen Monat angesetzt. Am 30. Juni schon soll die „Kneipenkirche“ wieder enden – dann allerdings mit einem „Abschlussabend“.

Die letzte Kneipe in dem 955-Seelen-Dorf, die direkt gegenüber der Kirche liegt, hat 2020 nach 50 Jahren geschlossen. Aktuell gibt es nur noch eine Gaststätte. „Der Ort steht hinter dem Projekt“, so Kirchenvorsteherin Theresa Müller aus Landringhausen. Man freue sich über den Treffpunkt in der guten Stube des Dorfes.

Täglich um 18 Uhr per Mail: Unser Newsletter aus der Region, für die Region – hier kostenlos anmelden!

Die Idee für das Projekt kam bei einer Kirchenkreiskonferenz in Magdeburg auf. Ziel ist es, „in der Kirche einen Begegnungsraum auf Zeit zu schaffen, der Gemeinschaft, Kultur und Alltagsspiritualität miteinander verbindet“, so Diakonin Beate Degener.