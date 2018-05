Bienenschwarm löst Polizeieinsatz aus

Rinteln - Weil sich Tausende Bienen ein neues Zuhause gesucht haben, hat die Polizei in Rinteln (Landkreis Schaumburg) ausrücken müssen. Eine besorgte Anwohnerin hatte sich gemeldet, weil sich unzählige Bienen auf einer Straße in der Nähe eines Spielplatzes niedergelassen hatten.

Als die Beamten am Samstag eintrafen, hatte sich der Bienenschwarm auf einen nahegelegenen Baum zurückgezogen, so die Polizei in einer Mitteilung vom Sonntag. Mit Hilfe der Feuerwehr und einer Imkerin konnten die Bienenkönigin gefangen und ihre etwa 20.000 Untertanen an einen anderen Ort umgesiedelt werden. Der Imkerin zufolge hatte sich zuvor ein Bienenvolk geteilt, und der neue Teil hatte sich auf die Suche nach einem neuen Zuhause gemacht.

dpa

Quelle: kreiszeitung.de