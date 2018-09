Betrunkener Radfahrer übersieht Pferd - Tier und Reiterin verletzt

Neu Wulmstorf - Ein betrunkener Mann hat auf seinem Rad fahrend ein Pferd samt Reiterin übersehen und ungebremst von hinten gerammt.

Das Pferd warf bei dem Unfall in Neu Wulmstorf im Landkreis Harburg vor Schreck die 52 Jahre alte Frau ab, wie die Polizei am Montag berichtete. Reiterin und Pferd wurden leicht verletzt. Der 39 Jahre Fahrradfahrer hatte die beiden bei dem Vorfall am Sonntagnachmittag laut Angaben der Polizei übersehen. Ein Alkohol-Test ergab bei ihm einen Wert von mehr als zwei Promille.

Quelle: kreiszeitung.de

Rubriklistenbild: © Carsten Rehder/dpa