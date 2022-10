Betrunkener Autofahrer rast in Hauswand und hinterlässt Loch

Von: Johannes Nuß

Ein betrunkener Autofahrer ist am Sonntagabend im Landkreis Onsabrück in eine Hauswand gekracht. © NWM-TV

Ein betrunkener Autofahrer ist am späten Sonntagabend im Landkreis Osnabrück eine Hauswand gefahren. In dem Gebäude klafft nun ein Loch.

Menslage – Da hatte offensichtlich einer zu tief ins Glas geschaut: Ein betrunkener Autofahrer ist am späten Sonntagabend in Menslage (Landkreis Osnabrück) in Niedersachsen mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und hat ein Loch in eine Hauswand gefahren.

Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet, soll der Mann rund 1,4 Promille Alkohol im Blut gehabt haben. Er sei in einer Kurve geradeaus auf das Haus zugefahren. Sowohl er als auch die Hausbewohner blieben bei dem Unfall in der Nacht zum Montag unverletzt.

Wie hoch der Sachschaden zu beziffern ist, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (mit Material der dpa)