Betrügerische Pflasterreiniger stehlen Senioren Zehntausende Euro aus dem Bettkasten

Von: Dierk Rohdenburg

Mitarbeiter einer Pflasterreinigungsfirma haben einem älteren Ehepaar einen hohen fünfstelligen Geldbetrag aus dem Haus gestohlen.

Am Mittwoch, 12. Juli, suchten zwei Männer in der Zeit zwischen 9:30 und 10:30 Uhr ein älteres Ehepaar in Petersfehn bei Bad Zwischenahn auf und boten die Reinigung der Hofzufahrt an. Die Senioren willigten ein und wurden übelst betrogen.

Männer wollen ins Haus

Unter dem Vorwand, den Wasseranschluss im Haus prüfen zu müssen, verschafften sich die beiden Männer Zutritt ins Haus. Während sich einer der Männer mit dem Wasseranschluss beschäftigte, nutzte der zweite Täter die Gelegenheit, im Haus nach Wertsachen zu suchen.

Viel Geld im Bettkasten

In einem Bettkasten fand er laut Polizeibericht von Montag eine Geldtasche mit einem hohen fünfstelligen Bargeldbetrag. Zuvor hatten die Männer den Eheleuten einen Flyer ihrer angeblichen Firma (Dach, Wand & Bautenschutz mit Sitz in Bremen) übergeben. Dieser erwies sich jedoch als üble Täuschung.

Die Polizei sucht Hinweisgeber

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Firmenfahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Zwischenahn unter der Rufnummer 04403/9270 in Verbindung zu setzen.