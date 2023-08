Besuch bei Tedi: Die Neuerfindung der Grabbelkiste

Von: Katia Backhaus

Hat die Verantwortung für 100 Filialen: Gebietsleiterin Viktoria Schiwe. © Backhaus

Hundekostüme, Neonsocken und Kochlöffel: Die Billigkette Tedi bietet ein Sortiment zwischen Kuriositäten-Kabinett und günstiger Alltagsware. Bei der Kundschaft scheint diese Mischung gut anzukommen. Tedi-Gebietsleiterin Viktoria Schiwe sieht in den Läden aber noch viel mehr.

Syke – Früher nannte man solche Läden Billigheimer: günstige Ware, begrenztes Sortiment. Den Begriff hört man nicht mehr oft. Aber es gibt die Billigheimer noch, fast in jedem Ort – zum Beispiel die Tedi-Filialen. Dort erinnern Ein-Euro-Preisschilder an das alte Billig-Image, doch im Hintergrund hat sich ein moderner Discounter aufgestellt, der mittlerweile gezielt auf Warenpräsentation und Social-Media-Trends setzt. Gebietsleiterin Viktoria Schiwe folgt einer Vorstellung, die weit über die Schnäppchenjagd hinausgeht: Sie versteht die Tedi-Filialen als Orte, an denen Menschen Ideen verkauft werden – und das immer am Puls der Zeit.

Ein Montagvormittag bei Tedi an der Barrier Straße in Syke. Die kurzen Neonsocken auf den Rollständern vor der Tür stechen – ob man sie mag oder nicht – sofort ins Auge. Typische Saisonware, sagt Schiwe, es ist Sommer, Sneakersockenzeit. Der Außenverkauf diene als Visitenkarte, erläutert sie, „damit sich der Kunde darauf einstellen kann, was wir haben“.

Ausgefallen-schräge Stücke wie der Skelett-Aschenbecher sind ein Markenzeichen der Billigkette. © Backhaus, Katia Henriette

Erklären kann Schiwe gut. Dafür ist sie extra angereist – aus Düsseldorf, wo sie lebt. Ihr Büro liegt in Weener in Ostfriesland. Mit 36 Jahren ist Schiwe Gebietsleiterin bei Tedi, betreut 100 Filialen von Norderney bis ins südliche Niedersachsen inklusive Bremen. Einen Tag in der Woche versuche sie, im Büro zu sein, den Rest der Zeit reise sie von Filiale zu Filiale, sagt Schiwe. Als anstrengend empfindet sie das nicht – schon klar, man müsse den Job lieben, aber das tue sie auch.

Schiwe ist als Gebietsleiterin fürs große Ganze zuständig: Konzepte, Schulungen, neue Ansätze und Filialeröffnungen. Aber sie ist auch gern ganz handfest „auf der Fläche“ unterwegs: Im Verkaufsraum, also dort, wo sich zeigt, ob die Ideen von oben auch bei der Kundschaft Anklang finden.

Eltern können billig Wünsche erfüllen

Bei Anthony zum Beispiel. Anthony ist drei Jahre alt und hält eine ziemlich große Wasserpistole in der Hand. Keine Frage: Die hätte er gern. „Er darf sich was aussuchen“, sagt sein Vater Sid. Nach einer Tour, auf der sie Pfand und Altglas losgeworden sind, hat er bei dem Billigshop einen Stopp eingelegt – nicht zum ersten Mal. „Wenn wir vorbeikommen, sagt er: Papa, Tedi!“ Im Laufe des Vormittags erfüllen noch mehrere Eltern für wenig Geld Kinderwünsche. Bei Sid sind zehn Euro heute die Grenze, die Wasserpistole liegt drunter. Glück für Anthony.

Spielwaren sind in den Regalen in der Mitte des Ladens zu finden. Sie „vertiefen“ das ausgestellte Angebot, erklärt Schiwe. Das wird mit Bedacht präsentiert: Die Runde durch das Geschäft beginnt mit Geschenkverpackungen und Partydeko, führt über Bastelsachen, Schreibwaren, Tierbedarf und Handwerkerzubehör, geht in Haushalt, Küche und Accessoires über und endet mit LEDs, Handykabeln und Batterien. Klassische Mitnahmeartikel stehen am Schluss, sagt Schiwe – auch ein Korb mit Regenschirmen gleich neben der Kasse gehört dazu.

Ist es nicht zu früh für Weihnachtsdeko?

Aber es geht bei Tedi, zumindest aus Schiwes Sicht, um mehr als den Verkauf billiger Regenschirme: „Es ist ein Ideenverkauf.“ Seit der Pandemie sei etwa der Bastelbereich – modern ausgedrückt: „Do it yourself“ oder kurz „DIY“ – im Kommen. Nicht unwichtig dafür seien Social-Media-Trends. „Lametta ist wieder da“, sagt Schiwe. Online seien zweidimensionale Tannenbäume aus dicken Lametta-Girlanden, an der Wand befestigt, der Hit. Ist es nicht zu früh für Weihnachtsdeko? Keine Spur, meint Schiwe. Wer schon jetzt Lametta und Co. bei Tedi kaufe, bekomme wahrscheinlich etwas, das später so vielleicht nicht mehr zu kriegen ist – und sichere sich damit eine Art Trend-Vorsprung.

Es gibt quasi alles, aber eben nicht das, was alle haben. Viele der rund 9.000 Artikel in der Syker Filiale haben einen skurrilen oder zumindest abseitigen Touch: Tierkostüme, die den Dackel in einen Dino verwandeln, eine Spielzeuggitarre im Design einer Orange, eine „Happy birthday“-Tasse mit „Happy Birthday“-Klingel am Henkel: Je länger man stöbert, desto größer erscheint das Kuriositäten-Kabinett. Was anfangen mit einem 2,7-Liter-Martinibecher? Oder mit einer glitzersteinbesetzten Krone im rostigen Gartendesign? Im Zweifelsfall: Deko.

Dafür kommen auch Dennis Loke und Sabrina Addecks gern her. Heute aber ist Deko nicht ihr Ziel, sie blättern durch Malbücher für ihren vierjährigen Sohn. Warum hier? „Es gibt viel Auswahl, der Laden ist direkt in der Nähe“, sagt er. Und günstig sei er natürlich auch. Am Ende nehmen die beiden noch ein Malbuch für Erwachsene mit – kostet ja nicht viel. So sehen das auch zwei Frauen, die mit Tedi-Korb in der Hand auf der Suche nach einem Geschenk durch den Laden streifen: „Der Preis stimmt!“

Bei den Grabbelkisten ist die Präsentation ausnahmsweise Nebensache. © Backhaus, Katia Henriette

Dass viele Artikel nicht liegen, sondern hängen, Aufbauten die Blicke der Kundschaft auf sich ziehen und gleich neben den Lichterketten die Steckerleisten zu finden sind: All das ist kein Zufall, sondern eine Frage der Präsentation. Man müsse sich abheben vom Onlinehandel, sagt Schiwe, vor allem seit Corona. Um das Bestmögliche herauszuholen, würden Präsentationskonzepte in einzelnen Geschäften getestet und bei Erfolg auf andere übertragen. Außerdem komme immer wieder Neues in die Regale, um das Interesse der Kundschaft wachzuhalten. „Wir bleiben nicht die ganze Zeit bei den gleichen Artikeln“, sagt Schiwe.

Die Anti-Präsentation in den Grabbelkisten lockt auch Kundschaft an

Manche Billigheimer-Tradition aber überlebt jede neue Idee. Im hinteren Teil des Ladens sind die Grabbelkisten aufgereiht. Hier gibt es Artikel ab 65 Cent. „Regenjacken für Hunde, habt ihr sie noch alle?“ Eine Frau greift das gelbe Teil aus der Kiste, schaut es kurz an und wirft es kopfschüttelnd, aber mit einem Grinsen, zurück. Sie komme gern einfach zum Stöbern vorbei, erklärt sie. Ein undefinierbarer roter Ganzkörperanzug, eine farblich changierende venezianische Maske und ein Bild mit dem goldfarbenen Schriftzug „You are the Gin in my Tonic“: Der Grabbelkisten-Fundus ist prall gefüllt.

Schiwe hat die Kisten bei ihrem Rundgang nicht erwähnt. Aber auch sie weiß, dass es trotz aller großen Ideen manchmal die schlichten Dinge sind, die die Menschen besonders anziehen. „Fleece-Decken und Kuschelsocken laufen überall und immer“, sagt sie. Deshalb steht auch gleich im Eingang ein großer Korb mit Decken – zum echten Billigheimer-Preis.