Das sind die fünf besten Restaurants in Niedersachsen – Platz eins sogar deutschlandweit bekannt

Von: Marcel Prigge

Wo kann man in Niedersachsen am besten essen gehen? Eine Rangliste verrät nun die fünf besten Restaurants des Bundeslandes.

Hannover – Im zweitgrößten Bundesland Deutschlands findet man allerlei wirklich gute Restaurants. Welche von ihnen die besten sind, verrät die Internetseite restaurant-ranglisten.de: Auf dieser können Restaurants nach den gesammelten Meinungen von Kritikern gefunden werden. Das sind die fünf besten Restaurants in Niedersachsen.

Bestes Restaurant in Niedersachsen: Rangliste basiert auf Bewertungen von Restaurantführern

Wie wird das beste Restaurant ermittelt? Die Internetseite wertet durchgehend alle gängigen deutschsprachigen Restaurantführer aus. Deren Einstufungen führt die Seite zu einer Rangliste zusammen. Die Bewertung hat also die Top-Grundlage der Bewertungen von Michelin, dem Schlemmer Atlas oder Gault-Millau. So sind beispielsweise auf der Internetseite auch die fünf besten Restaurants in Bremen zu finden.

In Niedersachsen kann man richtig gut essen gehen. Wo es die besten Restaurants im zweitgrößten Bundesland gibt, verrät eine Rangliste im Internet. (Symbolbild) © Darya Petrenko/Imago

Platz 5 und 4: Französische Küche in Aerzen und Bad Zwischenahn mit einem Michelin-Stern

Eines vorweg: Wer alle der hier aufgeführten kulinarischen Highlights in Niedersachsen erleben möchte, wird eine lange Zeit im Auto verbringen. Denn die Top-Restaurants sind im ganzen Bundesland verteilt. Zunächst einmal geht es in den Süden Niedersachsens. In Aerzen bei Hameln ist das Gourmet-Restaurant Münchhausen zu finden.

Seit der Eröffnung im Jahr 2004 tragen die Kreationen des Küchenteams ohne Unterbrechung einen Michelin-Stern, heißt es auf der Internetseite des Restaurants. Die Küche wird als „Haute cuisine à la française“ mit mediterranen Zwischentönen beschrieben. Ein Fünf-Gänge-Menü ist für 145 Euro zu haben. Mit 99,30 Gesamtpunkten belegt das Gourmet-Restaurant Münchhausen damit auf der Rangliste den fünften Platz.

Für den vierten Platz geht es in Richtung Oldenburg. In Bad Zwischenahn liegt das Apicius im Romantik Hotel Jagdhaus Eiden. Auch dieses Restaurant kann mit einem Michelin-Stern und besonders leckerer französischer Küche aufwarten. Küchenchef Tim Extra punktete bei den Testern mit klassischer Küche mit modernen Akzenten und regionalen Produkten. So gelang es ihm auch, die Kritiker zu insgesamt 100,60 Gesamtpunkten hinreißen zu lassen. Ein Fünf-Gänge-Menü ist im Restaurant für 126 Euro, ein Sieben-Gänge-Menü für 166 Euro zu haben.

Platz 3 und 2: Lieber schlemmen an der Nordseeküste oder Kulinarik in Hannover?

Weiter nördlich, nämlich in Cuxhaven, geht es mit dem dritten Platz weiter. Das Sterneck im Badhotel Sternhagen ist mit 103,70 Gesamtpunkten auf der Rangliste laut den Kritikern auch direkt das beste Restaurant der Stadt. Chef de Cuisine Marc Rennhack beweist dabei den Gästen in Drei- bis Sieben-Gänge-Menüs (125 bis 205 Euro) seine Fähigkeiten. „Die Kochkunst unseres Küchenchefs orientiert sich an der modernen Klassik, in seine Kreationen lässt er gerne auch aromatische spanische und orientalische Elemente mit einfließen“, heißt es auf der Internetseite des Hotels. Auch Rennhack wurde von Michelin mit einem Stern ausgezeichnet.

Der zweite Platz kann mit gleich zwei Michelin-Sternen glänzen: Im Jante in Hannover gibt es saisonale und regionale Küche der Extraklasse. „Küchenchef Tony Hohlfeld kreiert beeindruckende und innovative Gerichte, indem er einfache und ausgeklügelte Komponenten kombiniert“, ist auf der Internetseite des Restaurants zu lesen. Neben Saibling und Zander findet auch die klassische Haselnuss ihren Weg auf die Karte. Ein Sieben-Gang-Menü kostet je nach Wochentag zwischen 180 und 195 Euro. Den Kritikern war die Auswahl des Restaurants ganze 109,40 Punkte wert.

Das beste Restaurant in Niedersachsen auch das beste Restaurant in Deutschland: Das Aqua in Wolfsburg

Überraschung: Das beste Restaurant Niedersachsens ist laut Internet-Rangliste auch das beste Restaurant Deutschlands. Für ein Essen der Extraklasse müssen Kulinarik-Freunde in die Autostadt Wolfsburg reisen. Denn dort ist das 3-Sterne-Restaurant Aqua zu finden. „Die Kulinarik des Aqua ist bestechend einfach und raffiniert durchdacht zugleich“, wirbt das Restaurant im Internet. „Für den kreativen Kochstil steht Sven Elverfeld. Seine modern-europäische Küche stellt die Harmonie der Texturen und den Eigengeschmack hochwertigster Zutaten in den Mittelpunkt.“ Ob Gänseleber mit Joghurt, Lammrücken mit Oliventapenade, oder Kabeljau & Rauchmandeln: In Fünf- bis Sieben-Gänge-Menüs (215 bis 245 Euro) versucht die Küche seine Gäste zu überzeugen. Mit 119,60 Punkten im Online-Ranking der Platz eins in Niedersachsen.