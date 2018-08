Neuer Trend: Beschimpf den Zuschauer

Luhmühlen - Das „A Summer’s Tale“, das etwas andere Festival, läuft sich – im wahrsten Sinne des Wortes – auf dem Gelände des Eventparks Luhmühlen warm. Und es setzt wieder einmal Maßstäbe, nicht nur in punkto Temperaturen (der geneigte Festivalist erinnert sich an die recht frische Auflage 2016, bei der die Besucher mit Glühwein bei Laune gehalten wurden). Der neueste Trend, neben den Luftwürsten namens „Airlounge“: Festival-Shaming.

Bereits in den Vorjahren hatte sich so mancher Künstler die ein oder andere Bemerkung über die Zusammensetzung des Publikums zwischen fünfköpfiger Vorzeige-Familie und betagten Semestern nicht verkneifen können (die, mal ganz nebenbei, mit ihrem nicht eben spottbilligen Eintritt auch die Künstlergagen finanzieren), allen voran Sven Regner, selbst nicht gerade ein junger Hüpfer der Musikszene.

In diesem Jahr wird das „Festival-Shaming“ auf eine neue Ebene gehoben – ein Trend? „The Lion & the Wolf“ alias Tom George, am Donnerstag einer der ersten, die die Bühne enterten, nahm die (alters- oder temperaturbedingte?) Lethargie des Publikums mit Humor: „Ich weiß nicht, was das für Laute sind“, kommentierte er einige halbherzige Anfeuerungsjuchzer, „aber ich nehme mal an, ich soll weiterspielen.“

Auf das Festival gut vorbereitet hat sich Wladimir Kaminer. Bei seiner Lesung hat er – neben Auszügen aus seinen jüngsten zwei Werken über „die großen Massenbewegungen der Neuzeit, also Flüchtlinge und Kreuzfahrttouristen“ – auch einen Festivaltext im Gepäck. Wenn Oma eines der wieder mal letzten Konzerte der Rolling Stones besucht, findet der Altersclash zwischen Seniorin und dem Gehabe der Securities großen Anklang – so weit sind die Lebenswelten vieler Zuhörer im Zeltraum aber nicht entfernt.

Wo der Vorzeige-Russe einfach nur nett daherkommt, wird es bei Autor und Poetry Slammer Andy Strauss böser, er zieht mit seinem DJ-Set „Yoga“ die Teilnehmer der hiesigen Kurse – und davon gibt es viele, von der Surf- bis zur Acrovariante – ordentlich durch den Kakao. Noch expliziter wurde zuvor Linus Volkmann, Spötter der Popkulturszene, in seiner Lesung. Die „16 Gründe, warum ich Festivals hasse“, floppt bei den Besuchern allerdings – nicht etwa, weil diese sich nicht bereitwillig shamen ließen, wie die Verunglimpfung auf neudeutsch heißt. Sondern, weil viele der angesprochenen Punkte einfach nicht auf dieses Festival zutreffen.

Der Ekelfaktor „blauer Exkrementensärge“ (sprich Dixieklos): hier nicht nachvollziehbar, thront der Besucher doch auf nachhaltigen Goldeimer-Varianten, auch wenn selbige in der Hitze auch irgendwann an zu müffeln beginnen. Flunkyball? Fehlanzeige. Und Sex – nun ja, Kiddy on Board, im Bollerwagen, Tragetuch oder noch im Bauch – fällt dann wohl auch eher flach. Einzig das Handbrot erweist sich als gemeinsamer Nenner – für Lacher reicht das kaum. Auch der sonst so zahme Passenger alias Mike Rosenberg mokiert sich über sein Publikum. Als er eine Stunde Depri-Mucke ankündigt und dafür Applaus erntet, reimt er spontan: „If you´ve cheered, you´re weird“,– wer eben geklatscht habe, ticke nicht mehr ganz sauber.

Netter bringen die Headliner von Mando Diao nach einem Gang über das Gelände den kleinen, aber feinen Unterschied zu anderen Massensausen auf den Punkt: „Leute, hier wird entschieden zu wenig gefeiert!“ Zumindest für 90 Minuten ändern sie dies. Ob der neue Ton, den Künstler dem Publikum gegenüber anschlagen, Besorgnis erregen sollte? Zumindest ist man in guter Gesellschaft: In Hip-Hop-Kreisen gehört das gegenseitige Shamen (Wikipedia: „Massenpöbeln“) zum guten Ton, in gewissen Freundeskreisen und Abibüchern sowieso. Also alles cool? Vielleicht nicht ganz – aber zumindest voll trendy, und das ist für viele Besucher ein willkommenes Lob.

Quelle: kreiszeitung.de