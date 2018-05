Ursache für zwei Brände im Landkreis Cuxhaven geklärt

Bad Bederkesa/Hagen - Der Brand eines Autohauses am vergangenen Montag in Bad Bederkesa im Landkreis Cuxhaven ist durch Gartenarbeiten eines Mitarbeiters ausgelöst worden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, breiteten sich die Flammen zunächst unbemerkt hinter einer Verkleidung des Gebäudes aus. Das Feuer griff dann auf den gesamten Betrieb über und verursachte einen geschätzten Schaden von mehr als einer Million Euro.

Der Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Hagen ebenfalls am Montag ist den Ermittlungen zufolge auch auf menschliche Ursachen zurückzuführen. Zwei kleine Kinder, die mit ihren Familien in dem Zehn-Parteien-Haus wohnten, hätten im Dachgeschoss mit Feuerzeugen gespielt, sagte ein Polizeisprecher. Die Flammen griffen auf das gesamte Haus über und richteten einen Schaden von mindestens 500.000 Euro an. Verletzt wurde niemand.

