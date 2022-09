Bauchfrei-Verbot in Niedersachsen: Schule fordert strikte Kleiderordnung

Von: Christian Einfeldt

Seit Beginn des Schuljahrs setzt eine Schule im niedersächsischen Lingen auf knallharte Kleidervorschriften: Im Unterricht herrscht jetzt ein Bauchfrei-Verbot.

Lingen, Ems – Das Schuljahr in Niedersachsen ist erst wenige Wochen alt und dennoch hat sich bereits ein großes Streitthema herauskristallisiert. Eine neue Hausordnung einer Gesamtschule in Lingen untersagt Schülern das Tragen von bauchfreier Kleidung. Die Debatte nimmt weiter an Fahrt auf – mittlerweile auch außerhalb des Emslandes. Ist es ein zu großer Eingriff in die Privatsphäre und Freiheitsrechte? Die Debatte bringt gespaltete Meinungen hervor.

Bauchfrei-Verbot in Niedersachsen: Debatte sorgt für gespaltete Meinungen – „völlig falsches Signal“

Manche Schule verbieten das Tragen von Jogginghosen, von manchen gefärbten Haare, von Turnschuhen oder falschen Nägeln: Nachdem an Schulen zuletzt skurrile Regeln wie etwa ein Badeschlappen-Verbot die Runde gemacht hatten, spricht sich nun auch eine Schule im niedersächsischen Lingen für strikte Regeln aus: kein Aufdruck mit bedenklicher Botschaft, keine herunterhängenden Hosen und auch keine bauch- oder ruckfreie Kleidung.

Wie der NDR berichtet, war sich Schulleiter Godehart Otterbek nicht im Ansatz darüber bewusst, dass ein Kleiderverbot derart kontrovers diskutiert wird – innerhalb kurzer Zeit im ganzen Bundesland. Der Gedanke, der den Verantwortlichen dazu gebracht hat, ein erstes Verbot an „seiner“ Schule durchzusetzen: Jeder Anlass erfordert seine passende Kleidung.

Eltern und Lehrerschaft sind sich sicher, dass man Kinder auf diesem Wege vor Übergriffen und vor Mobbing schützen kann. Viele User in den sozialen Medien kritisieren die Entscheidung derweil aufs Schärfste. Wie die Neue Osnabrücker Zeitung berichtet, sehen sie Freiheitsrechte der Schüler gefährdet. Dementsprechend sei ein solcher Beschluss alles andere als zeitgemäß, ein „völlig falsches Signal“, wie etwa eine Frau auf Facebook schreibt.

Eine Schule in Lingen verbietet das Tragen von bauchfreier Kleidung. (Symbolbild) © Rainer_Jensen/dpa

Kleidervorschrift in Lingen: Bauchfrei nur unter einer Voraussetzung erlaubt

Die Kommentare zeichnen ein eindeutiges Bild. Viele Menschen sprechen sich strikt gegen die Entscheidung der niedersächsischen Gesamtschule aus. Von der NOZ durchgeführte Abstimmungen bringen jedoch auch andere Ansichten ans Tageslicht. Eine Abstimmung skizziert sogar ein Stimmungsbild, das ein Kleider-Verbot zu 63 Prozent befürwortet. Doch wie bewerten die Schüler die Debatte?

Zufolge des NDR kommt das Thema bei ihnen nicht gut an. Viele würden sich in der Wahl ihrer Kleidung eingeschränkt fühlen. Ein letztes Zusammentreffen konnte dahingehend zumindest einen gewissen Kompromiss schaffen. Der aktuelle Konsens: Bauchfrei bleibt erlaubt – zumindest so lange, wie der Bauchnabel nicht zu sehen ist. Ob sich die Kleiderordnung in Lingen noch einmal grundlegend ändert, ist aktuell noch ungewiss. Im nächsten Jahr wollen sich Lehrer und Schüler ein weiteres Mal zusammensetzen. Der oberste Punkt auf der Tagesordnungsliste: die Kleiderordnung in Lingen.